2020-05-22T10:47:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в России на 22 мая 2020: заболевание нашли у 8894 человек

Оперативный штаб опубликовал данные про новые случаи заражения коронавирусом в России на 22 мая 2020 года
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
Поделиться:
Опубликованы актуальные данные по зараженным в столицеОпубликованы актуальные данные по зараженным в столицеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

По данным оперативного штаба на 22 мая 2020 года, в России за минувшие сутки зарегистрировано 8894 новых случая заражения коронавирусом в 84 регионах.

Всего на сегодняшний день выявлено более 326 тысяч заболевших. Новые данные опубликовал оперативный штаб по предотвращению коронавирусом на 22 мая 2020 года.

- У 42,2% заболевших не было клинических проявлений болезни. По последним данным, зафиксировано еще 150 летальных исходов, - сообщили в оперативном штабе по предотвращению коронавируса в Москве.

Больше всего заболевших в Москве – 2988 человек, в Московской области - 824, Санкт-Петербурге – 389, в Нижегородской области – 202, Красноярский край – 150, Ростовской – 138, Свердловской – 135, Калужской – 127, Пензенская – 110, Республика Дагестан – 109, Брянская – 105, Ярославская – 103.

- Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 326 448 случая коронавируса в 85 регионах, за сутки полностью выздоровели 7144 человек. За весь период зафиксировано 3249 летальных исхода, выздоровели 99 825 человек, - рассказали в оперативном штабе по предотвращению коронавируса.

В мире по состоянию на 22 мая зарегистрировано 5 142 798 подтвержденных случаев коронавируса. Прирост за сутки 107 330 случаев, что составляет 2,13%.

Цифры

Как меняется число заболевших от коронавируса в России (данные Оперативного штаба):

19 мая – 299 941,

20 мая – 308 705,

21 мая – 317 554,

22 мая – 326 448.

«Красная зона».Предлагаем вам посмотреть, как устроена работа инфекционного отделения Центральной клинической больницы (ЦКБ) Управления делами Президента России, где сотни медицинских работников, врачей и медсестёр, каждый день, не жалея себя, борются с COVID-19

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Названа дата Всероссийского онлайн-выпускного
Российское лекарство от коронавируса готово к финальным исследованиям
Бывший астронавт НАСА предпочла "Союз" кораблю Crew Dragon
Попова рассказала о мутациях коронавируса
В России от коронавируса умерли 150 человек за сутки
Российские ученые успешно испытали вакцину от коронавируса на себе
Эксперты объяснили, почему на онлайн-табло Шереметьево появляются международные рейсы
Сечин переназначен главой "Роснефти"
Решение о проведении ЕГЭ в масках каждый регион примет самостоятельно
На Украине владелец домика отдыха расстрелял семерых туристов
Решетников: На предкризисный уровень Россия выдейдет в первом квартале 2021 года
В ЦИК приняли постановление, которое поможет избежать форс-мажора при подготовке к голосованию по Конституции