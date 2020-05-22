Новые случаи заражения коронавирусом в России на 22 мая 2020: заболевание нашли у 8894 человек

По данным оперативного штаба на 22 мая 2020 года, в России за минувшие сутки зарегистрировано 8894 новых случая заражения коронавирусом в 84 регионах.

Всего на сегодняшний день выявлено более 326 тысяч заболевших. Новые данные опубликовал оперативный штаб по предотвращению коронавирусом на 22 мая 2020 года.

- У 42,2% заболевших не было клинических проявлений болезни. По последним данным, зафиксировано еще 150 летальных исходов, - сообщили в оперативном штабе по предотвращению коронавируса в Москве.

Больше всего заболевших в Москве – 2988 человек, в Московской области - 824, Санкт-Петербурге – 389, в Нижегородской области – 202, Красноярский край – 150, Ростовской – 138, Свердловской – 135, Калужской – 127, Пензенская – 110, Республика Дагестан – 109, Брянская – 105, Ярославская – 103.

- Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 326 448 случая коронавируса в 85 регионах, за сутки полностью выздоровели 7144 человек. За весь период зафиксировано 3249 летальных исхода, выздоровели 99 825 человек, - рассказали в оперативном штабе по предотвращению коронавируса.

В мире по состоянию на 22 мая зарегистрировано 5 142 798 подтвержденных случаев коронавируса. Прирост за сутки 107 330 случаев, что составляет 2,13%.

Цифры

Как меняется число заболевших от коронавируса в России (данные Оперативного штаба):

19 мая – 299 941,

20 мая – 308 705,

21 мая – 317 554,

22 мая – 326 448.