2020-05-22T08:18:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Италии, последние новости на 22 мая 2020: с начала эпидемии у 228 тысяч человек выявили COVID-19

Мы представляем последние новости на 22 мая 2020 года о коронавирусе в Италии [видео]
Елена КОНОВА
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Коронавирус в Италии, последние новости на 22 мая 2020: жителям провинций разрешили гулятьКоронавирус в Италии, последние новости на 22 мая 2020: жителям провинций разрешили гулятьФото: REUTERS
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Ситуация в стране, конечно, значительно отличается от той, что была еще месяц назад. Число новых зараженных уменьшается почти каждый день, пациентов в палатах интенсивной терапии тоже становится меньше. По последним новостям о коронавирусе в Италии на 22 мая 2020 года, в стране зафиксировано 228 006 случаев заражения, 134 560 человек выздоровели, 32 486 человек - скончались.

В мае в стране открылись торговые центры, магазины, заведения общепита. Местные жители могут гулять, как раньше, и останавливаться по дороге, чтобы выпить чашечку кофе. А еще в провинциях сняли запрет на занятия спортом на улицах. Но, конечно, итальянцы должны носить защитные средства и соблюдать социальную дистанцию. Ведь пока вакцины от «чумы 21 века» нет.

Уже в июне Италия откроет границы, и все желающие смогут путешествовать. Но, естественно, только в те страны, где ситуация с COVID-19 благоприятная. Кроме того, итальянцы смогут ездить и по своей стране, осматривать достопримечательности Рима, Милана и Венеции.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Италии на 22 мая 2020 года, футболисты "Ювентуса" прошли тесты на COVID-19, они оказались отрицательными. Дело в том, что ранее у троих игроков уже выявляли инфекцию, но они успешно ее побороли. Поэтому "Ювентус" может в ближайшее время приступить к тренировкам.

В Италии столетнюю женщину, победившую коронавирус, выписали из больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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