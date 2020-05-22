2020-05-22T08:29:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в США, последние новости на 22 мая 2020: почти 300 тысяч человек победили COVID-19

Мы рассказываем о последних новостях о коронавирусе в США на 22 мая 2020 года [видео]
Елена КОНОВА
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Коронавирус в США, последние новости на 22 мая 2020: в стране ослабляют ограничительные мерыКоронавирус в США, последние новости на 22 мая 2020: в стране ослабляют ограничительные мерыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Последние новости о коронавирусе в США на 22 мая 2020 года таковы: у 1 577 287 человек выявили COVID-19, 94 702 человека скончались, 298 418 человек - выздоровели.

На фоне пандемии без работы остались миллионы американцев. Так, госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что цифра достигла уже 36 миллионов. Сейчас власти требуют от Китая компенсацию за COVID-19 – 9 триллионов долларов. Изначально КНР предложили помочь пострадавшим от пандемии странам восстановить экономику и выделить в целом 2 миллиарда долларов.

Сейчас в штатах постепенно открываются кафе, бары, рестораны и торговые центры. Посетители, конечно, должны соблюдать социальную дистанцию и находиться в помещениях в защитных средствах. Многие владельцы заведений общепита идут на различные хитрости ради здоровья гостей. Так, в одном из ресторанов США за столики посадили больших кукол, чтобы сохранить между гостями дистанцию.

Конечно, привычная жизнь полностью наступит после изобретения вакцины от «чумы 21 века». Над ней, кстати, американские ученые работают вместе с коллегами из Индии. Скорее всего, к концу этого года препарат будет готов.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в США на 22 мая 2020 года, накануне в Россию прибыл медицинский груз. Соединенные Штаты передали в дар 200 аппаратов ИВЛ и комплектующие детали на сумму около 5,6 миллиона долларов. Отметим, что всего администрация Трампа собирается направить более 15 000 аппаратов ИВЛ в более чем 60 стран.

В штате Нью-Йорк жителей обязали носить медицинские маски.

ИСТОЧНИК KP.RU

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