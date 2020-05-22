Роберт Паттинсон поделился рецептом «богомерзкой пасты»

Актер Роберт Паттинсон в недавнем интервью журналу GQ рассказал, как проводит время на карантине. Самоизоляция застала актера в Лондоне, где он снимался в новом «Бэтмене»; во время интервью он сидел без дела в съемной квартире. В частности, Паттинсон поведал о бизнес-идее, которая давно его преследует: создать пасту, которую можно было продавать в фаст-фуде и есть на улице подобно гамбургерам и пицце. Главное - чтобы ее можно было удержать в одной руке. Но как - макароны ведь рассыпаются?

Для решения этой задачи Паттинсону понадобилась вся его смекалка. Наконец, он изобрел блюдо, которое приготовил на глазах у интервьюера (они несколько дней подряд периодически общались по по FaceTime и почти подружились). Перед сеансом связи актер сбегал в магазин на углу и закупился всем необходимым.

Из пакета он извлек «огромную, грязную, покрытую пылью» коробку хлопьев для завтрака («в магазине не продавали хлебных крошек, и я решил - ну и черт с ними, возьму кукурузные хлопья, в сущности, та же фигня»). За ней последовали огромная зажигалка, 9 упаковок сырной нарезки и соус («Томатный соус?» - спросил журналист. - «Любой соус!» - отрезал Паттинсон).

Затем актер взял несколько листов фольги и сделал из нее нечто вроде тарелки. Потом приготовил собственно пасту - высыпал гору сухих пенне в миску, залил водой и на восемь минут поставил в микроволновку. Уточнив при этом, что с пенне работает в первый раз; раньше ему попадалась в основном паста в форме «типа волнистого шара, еще такие прически бывают у девушек» (рискнем предположить, что речь шла о «гнездах», тальятелле. - Ред.)

Вернувшись к фольге, Паттинсон неожиданно насыпал в нее сахар («Путем долгих экспериментов я уяснил, что все должно быть в корке из огромного количества сахара и сыра!»), затем поверх положил много тонких кусков сыра, посыпал еще сахаром («Обязательно нужна корочка!»), добавил соус (он оказался каким-то красным). Потом вспомнил, что забыл о корнфлексе, приподнял сырно-сахарный пласт и накрошил хлопьев под него. Потом достал из микроволновки пасту («Понятия не имею, готова она или нет»), положил ее в тарелку из фольги и сверху положил половинку булки для гамбургера. С помощью зажигалки попытался выжечь на булке сверху инициалы PC (он придумал, что его фаст-фуд будет называться Piccolini Cuscino - «маленькая подушка» по-итальянски). В процессе загорелась одна из резиновых перчаток, в которых он работал.

Несмотря на боль от ожога, Паттинсон завернул всю конструкцию в фольгу и решил поставить в духовку, но по ошибке поставил в микроволновку, в результате чего агрегат «выпустил молнию» и погас навсегда.

По словам журналиста, больше всего весь процесс был похож на изготовление наркотиков в домашних условиях. Шокирующее видео он к онлайн-версии материала не приложил (видимо, из милосердия), ограничившись пересказом происходившего.

Журналист английской газеты The Guardian попытался повторить все это дома, приготовив пасту в точном соответствии с рецептом Паттинсона. Процесс он описал в статье под названием «Огонь и тошнота», а получившееся блюдо назвал «безумным» и «богомерзким». «Все это заставило меня задуматься: а Роберт Паттинсон вообще в порядке? Как можно так плохо готовить? Неужели именно это происходит с молодыми актерами, когда они становятся знаменитыми? Чем он вообще все это время питался?.. Но, наверное, у нас у всех во время самоизоляции в головах возникают свои piccolini cuscino, и полезно их выводить из системы».

Журналист The Guardian Макс Бенвелл попытался воспроизвести рецепт Роберта Паттинсона.

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