2020-05-22T11:48:02+03:00
Звезды

Роберт Паттинсон не хочет качать мышцы для роли Бэтмена

Похоже, в его исполнении мы увидим на экране самую худую версию Человека-Летучей мыши
Николай ГЕРАСИМОВ
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Паттинсон не собирается меняться ради роли в новом фильме.Паттинсон не собирается меняться ради роли в новом фильме.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Журнал GQ только что опубликовал интервью с Робертом Паттинсоном, взятое месяц назад, в апреле, с помощью видеосвязи. Как выяснилось, актер в тот момент пребывал в некотором душевном раздрае. Он застрял в Лондоне, где снимался в фильме «Бэтмен» (съемки были прекращены из-за пандемии коронавируса). Торчал в съемной квартире - по крайней мере, не один, а со своей девушкой. С минимумом одежды («Я взял с собой из Лос-Анджелеса три футболки!»), с отвратительно работающим интернетом, с постоянно ломающейся техникой.

По идее, ему нужно было тренироваться для роли Бэтмена - Брюс Уэйн, он же Человек-Летучая мышь, обычно изображается на экране очень накачанным. Студия Warner Bros. наняла ему личного тренера, но в условиях самоизоляции та не могла его посещать. Оставила ему специальную платформу для упражнений - полусферу «босу» и гантели. Взяла клятву, что без нее он будет на всем этом упражняться, и удалилась на карантин.

Кристиан Бейл в "Темном рыцаре" выглядит впечатляюще. Сможет ли Паттинсон выглядеть столь-же брутально? Узнаем. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кристиан Бейл в "Темном рыцаре" выглядит впечатляюще. Сможет ли Паттинсон выглядеть столь-же брутально? Узнаем.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Но Паттинсон не занимается и подыскивает себе оправдания. Даже начинает (пусть и не напрямую) критиковать Кристиана Бэйла и Бена Аффлека, которые для этой роли стали качками. «Думаю, если ты все время качаешься, ты - часть проблемы. Ты создаешь прецедент. Никто не делал этого в 70-е. Даже у Джеймса Дина (голливудской звезды и, как считается, великого актера, снявшегося в трех фильмах в 50-е и погибшего в 24 года. - Ред.) не было рельефных мускулов. Когда я снимался в «Сумерках», меня один-единственный раз попросили снять рубашку, и тут же попросили надеть ее обратно».

Паттинсон говорит, что его партнерша по фильму Зое Кравиц (она играет Женщину-кошку) наоборот, на самоизоляции усердно тренируется по пять раз в неделю. «А я, по сути, практически ничего не делаю», - вздыхает он.

Фанаты шутят по поводу нового фильма. Фото: vk.com

Фанаты шутят по поводу нового фильма.Фото: vk.com

В борьбе за роль Бэтмена Паттинсон обошел трех других ключевых претендентов - Арми Хаммера, Николаса Холта и Аарона Тейлора-Джонсона. Фильм, который ставит режиссер Мэтт Ривз, полным ходом снимался в Англии, когда страну накрыл COVID-19, когда возобновят съемки - неизвестно. Планируется, что в прокат «Бэтмен» выйдет 1 октября 2021 года.

thecinemaholicsthecinemaholics
Мэтт Ривз показал Роберта Паттинсона в образе Бэтмена
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ИСТОЧНИК KP.RU

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