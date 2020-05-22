Выйти на работу в Британии можно будет по «сертификату наличия антител на коронавирус»

До сих пор не ясно, получает ли человек, переболевший коронавирусом, иммунитет (и на какой срок). Но антитела в организме у него надолго останутся. Именно по ним после несложного теста можно определить, перенесли ли вы «чуму 2020 года» (ведь во многих случаях она протекает бессимптомно).

В Британии такому массовому тесту собираются подвергнуть сотрудников системы здравоохранения, домов престарелых и других социальных учреждений. Получив «иммунный сертификат» по итогам, они смогут вернуться к работе в прежнем, «докарантинном» объёме.

Учитывая количество заказанных государством тестов на антитела — 10 млн — можно предположить, что одними «врачами и нянечками» дело не ограничится. Правительство Британии рассматривает возможность более широкого внедрения иммунного сертификата: в теории его обладатель получит возможность «вернуться к работе и свободно общаться с другими людьми».

Однако отдельные британские эксперты предупреждают: последствия внедрения подобной системы могут сделать ситуацию неуправляемой. Есть мнение, что некоторые «урезанные в правах» (жители без антител) будут специально искать возможность заразиться ковидом, чтобы через несколько недель, выздоровев, получить желанный сертификат и выйти на работу.

Впрочем, пока что правительство планирует проводить лишь порядка 40 тыс. тестов на антитела в неделю. А также внедрить более совершенные пробы на сами коронавирус, чтобы получить результат можно было получить за 20 минут, а не через два дня, как сейчас.