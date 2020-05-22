Александр Перенджиев: Не стоит вести переговоры с террористами, нужно применять силу

Эксперт считает, что подобные решительные действия заставят террористов так называемого Правительства национального согласия освободить незаконно удерживаемых российских социологов.

Политолог отметил, что российские власти недостаточно жёстко действуют в ситуациях, связанных с похищением российских граждан за рубежом. В данном случае речь идёт о сотрудниках Фонда защиты национальных ценностей Максиме Шугалее и Самере Суэйфане. Россияне, проводившие исследования в Ливии, были похищены террористами группировки RADA, подконтрольной ПНС.

Перенджиев уверен, что эту проблему уже не решить дипломатическим путём. Переговоры ведутся уже год, но никаких результатов так и не удалось добиться. В это время российские социологи содержатся в нечеловеческих условиях и подвергаются зверским пыткам со стороны боевиков. По мнению эксперта, пришло время решительных действий, таких как привлечение ВМФ РФ, а в случае крайней необходимости – и ВКС.

«Безусловно, если бы у ливийских берегов находились российские фрегаты, а также где-нибудь вблизи Ливии, или на ее территории располагалась наша военно-воздушная база, может быть, так называемое Правительство национального согласия было бы более сговорчивым в вопросе освобождения наших соотечественников (Максима Шугалея и Самера Суэйфана – Прим. Ред.)», - заявил эксперт.

Политолог считает, что у государства должны быть полномочия по применению силы в случаях, когда существует прямая угроза жизни российских граждан за рубежом. Для этого необходимо внести в Конституцию РФ определённые изменения, предусматривающие подобные меры.

«В нашей конституции должна быть такая статья, предусматривающая принятие всех возможных мер для спасения российских граждан. Российская Федерация обязана предпринимать все усилия для этого, тем более, если они содержатся незаконно и без какого-либо правового основания. Если россияне находятся в плену, под стражей где-либо незаконно, то наше государство имеет право применить силу и все имеющееся у него ресурсы и средства, в том числе и военную силу, чтобы освободить их», — объяснил Перенджиев.

Эксперт ещё раз напомнил, что переговоры с террористами ни к чему не привели.

«Я считаю, что не стоит вести переговоры с террористами, нужно применять силу. Тем более, переговоры уже велись, это не работает, ни к чему они не привели. Не стоит забывать, что у ПНС Ливии есть свои хозяева, а боевики просто инструмент, а как можно с инструментом договориться, если он выполняет чьи-то команды», - подытожил политолог.

Напомним, Максим Шугалей и Самер Суэйфан были похищены подконтрольными ПНС террористами в мае 2019 года. С тех пор россиян содержат в нечеловеческих условиях в частной тюрьме «Митига». Никаких официальных обвинений со стороны триполитанского правительства выдвинуто не было.