2020-05-22T18:00:51+03:00
Общество

Все подробности приемной кампании-2020: Замминистра науки и высшего образования ответит на вопросы на Радио "Комсомольская правда"

Дмитрий Афанасьев расскажет об особенностях приемной кампании в вузы в этом году, дополнительных бюджетных местах и стоимости обучения для коммерческих студентов
Поделиться:
Заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев.Заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев.
Изменить размер текста:

Заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Владимирович Афанасьев в прямом эфире программы «Родительский вопрос» на Радио «КП» (97,2 fm в Москве) в воскресенье, 24 мая, подробно расскажет о том, как будет организована в этом году приемная кампания в вузы. Каким образом можно будет дистанционно подавать документы.

А также – каким вузам и на какие специальности в первую очередь добавят бюджетные места. И каковы рекомендации министерства университетам по определению стоимости обучения платных студентов.

Начало программы в 11.00 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Все подробности приемной кампании-2020: Замминистра науки и высшего образования ответит на вопросы на Радио "Комсомольская правда"
Дмитрий Афанасьев расскажет об особенностях приемной кампании в вузы в этом году, дополнительных бюджетных местах и стоимости обучения для коммерческих студентов
Свыше 1,5 млн человек получили поддержку от волонтеров
Волонтерские центры «Единой России» с целью поддержки медработников и населения помогли свыше 1,5 миллиона человек. Работа первого подобного центра была запущена на базе общественной приемной фракции в городе Калуге два месяца назад
Новости 24
Последний звонок в Московской области пройдет онлайн 25 мая
Собянин сообщил о стабилизации ситуацию с коронавирусом в Москве
YouTube опубликовал новый список запрещенных тем про коронавирус
Стало известно, когда в России появятся результаты исследований вакцины от коронавируса на людях
Парк коронавирусного периода: В Европе и США для отдыхающих рисуют огромные круги на полях
Предварительной причиной авиакатастрофы в Пакистане стала техническая неисправность
МИД РФ: Договор по открытому небу не умрет после выхода Вашингтона
В Латвии ворона помогла медлительному ежику перейти через дорогу
Путин поручил выделить миллиард рублей на средства защиты для волонтеров и соцорганизаций
Росздравнадзор: для подтверждения коронавируса недостаточно одного теста на антитела
Минздрав назвал общее число тяжелых больных с коронавирусом в России
Мария Захарова назвала число вывезенных из-за границы россиян
Мария Захарова о том, кто станет американским президентом: Это вопрос к гражданам США
Стало известно, когда в России смогут перейти к третьему этапу снятия ограничений
Захарова прокомментировала выход США из договора по открытому небу
Мария Захарова - о фейках: Инфодемия - очень точный термин
Мария Захарова о жизни после пандемии: "Глобализация сломалась. Нужно подчинить"
В авиакатастрофе в Пакистане могут быть выжившие
Путин - врачу коронавирусной клиники: «я, слава Богу, вашим пациентом не являюсь, надеюсь, и не придется!»
Олег Николаев: "Подписание соглашение с "Т Плюс" -важный шаг по изменению ситуации в теплоснабжении районов Чувашии"
Путин рассказал, когда в России возможна новая волна коронавируса
Собянин заявил о необходимости сохранить жесткую самоизоляцию в Москве
Попова: распространение коронавируса в России вышло на плато
Путин выразил соболезнования президенту Пакистана в связи с авиакатастрофой
Вирусолог: Российская вакцина может быть готова осенью
Украина запретила въезд продюсеру Максиму Фадееву
Собянин заявил, что Москве удалось избежать худшего сценария с коронавирусом