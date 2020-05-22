Все подробности приемной кампании-2020: Замминистра науки и высшего образования ответит на вопросы на Радио "Комсомольская правда"

Заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Владимирович Афанасьев в прямом эфире программы «Родительский вопрос» на Радио «КП» (97,2 fm в Москве) в воскресенье, 24 мая, подробно расскажет о том, как будет организована в этом году приемная кампания в вузы. Каким образом можно будет дистанционно подавать документы.

А также – каким вузам и на какие специальности в первую очередь добавят бюджетные места. И каковы рекомендации министерства университетам по определению стоимости обучения платных студентов.

Начало программы в 11.00 по московскому времени.