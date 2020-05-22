У России хотят отнять ЧМ по хоккею-2023

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что проведение летних Олимпийских игр в Токио, перенесенных с 2020 на 2021 год, остается под вопросом. Многое будет зависеть от того, появится ли к этому времени вакцина от коронавируса, или нет. А сдвигать Игры на 2022 год уже не получится, поскольку там пройдут зимние Олимпийские игры в Пекине. Проводить же две Олимпиады в одном регионе с разницей в четыре месяца не имеет смысла. Словом, ели Игры в Токио не удастся провести на следующий год, то их просто придется отменить.

Увы, но в сложную ситуацию попали и десятки отмененных чемпионатов мира по разным видам спорта. Организаторы, которые в них вложились, теперь пытаются снова заполучить крупнейшие соревнования к себе. Но проблема в том, что календари забиты и места проведения мировых первенств расписаны на несколько лет вперед.

Так, к примеру, чемпионат мира по хоккею в этом году должен был пройти в Швейцарии. Сейчас, как раз должны были проходить решающие игры. Но первенство отменили, а ЧМ-2021 никто швейцарцам отдавать не собирается. Тем более, что он должен проходить сразу в двух странах – Беларуси и Латвии, и уже даже состоялась жеребьевка команд. (Россия попала в группу к Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании и будет играть в Минске.)

Но на днях в финской прессе появилась информация, что Швейцарцы требуют сатисфакции и хотят провести ЧМ-2023 у себя, вместо России. Аргументы такие – новый ледовый дворец в период пандемии в Санкт-Петербурге достроить не получится, кроме того, из-за санкций ВАДА Россию хотят лишить права проведения крупнейших соревнований.

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель пока четкого ответа не дал. Недавно, кстати, он говорил о варианте, чтобы все чемпионаты мира сдвинуть на год. (Россия бы тогда «переезжала» на 2025 год). Но потом в ИИХФ отказались от этого плана из-за сложности согласований и возможных судов. Словом, пока на Минск и Ригу пока никто не покушается. Но швейцарец Фазель предупреждает, что в сложившейся ситуации «может произойти что угодно».

Полномочия 70-летнего Рене Фазеля, который возглавляет Международную федерацию хоккея с 1994 года, в связи с пандемией совет ИИХФ собирается продлить до осени 2021 года. Но является ли это гарантией того, что международные чиновники не станут перекраивать спортивное пространство?

КСТАТИ

Стоит отметить, что в такую ситуацию попали только те чемпионаты мира, которые проходят каждый год. А те, федерации, которые проводят свои главные форумы раз в два года, имеют маневр. Еще зимой чемпионат мира по легкой атлетике в закрытых помещениях 2020 перенесли на 2021 год. Он пройдет там же, в китайском Нанкине. То же самое произошло и с футбольным Евро-2020. А баскетболисты, в связи с переносом Олимпиады, и вовсе сдвинули Евробаскет-2021 уже на 2022 год. Еще более решительно поступила Международная федерация водных видов спорта, которая сразу передвинула ЧМ-2020 на короткой воде в Абу-Даби на декабрь 2021 года, а ЧМ-2021 в японской Фукуоке на 2022 год.

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