2020-05-22T19:19:43+03:00
Спорт

У России хотят отнять ЧМ по хоккею-2023

Спортивные календари, сверстанные на несколько лет вперед, из-за пандемии трещат по швам
Сергей КИРИЛЛОВ
Поделиться:
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что проведение летних Олимпийских игр в Токио, перенесенных с 2020 на 2021 год, остается под вопросом. Многое будет зависеть от того, появится ли к этому времени вакцина от коронавируса, или нет. А сдвигать Игры на 2022 год уже не получится, поскольку там пройдут зимние Олимпийские игры в Пекине. Проводить же две Олимпиады в одном регионе с разницей в четыре месяца не имеет смысла. Словом, ели Игры в Токио не удастся провести на следующий год, то их просто придется отменить.

Увы, но в сложную ситуацию попали и десятки отмененных чемпионатов мира по разным видам спорта. Организаторы, которые в них вложились, теперь пытаются снова заполучить крупнейшие соревнования к себе. Но проблема в том, что календари забиты и места проведения мировых первенств расписаны на несколько лет вперед.

Так, к примеру, чемпионат мира по хоккею в этом году должен был пройти в Швейцарии. Сейчас, как раз должны были проходить решающие игры. Но первенство отменили, а ЧМ-2021 никто швейцарцам отдавать не собирается. Тем более, что он должен проходить сразу в двух странах – Беларуси и Латвии, и уже даже состоялась жеребьевка команд. (Россия попала в группу к Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании и будет играть в Минске.)

Но на днях в финской прессе появилась информация, что Швейцарцы требуют сатисфакции и хотят провести ЧМ-2023 у себя, вместо России. Аргументы такие – новый ледовый дворец в период пандемии в Санкт-Петербурге достроить не получится, кроме того, из-за санкций ВАДА Россию хотят лишить права проведения крупнейших соревнований.

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель пока четкого ответа не дал. Недавно, кстати, он говорил о варианте, чтобы все чемпионаты мира сдвинуть на год. (Россия бы тогда «переезжала» на 2025 год). Но потом в ИИХФ отказались от этого плана из-за сложности согласований и возможных судов. Словом, пока на Минск и Ригу пока никто не покушается. Но швейцарец Фазель предупреждает, что в сложившейся ситуации «может произойти что угодно».

Полномочия 70-летнего Рене Фазеля, который возглавляет Международную федерацию хоккея с 1994 года, в связи с пандемией совет ИИХФ собирается продлить до осени 2021 года. Но является ли это гарантией того, что международные чиновники не станут перекраивать спортивное пространство?

КСТАТИ

Стоит отметить, что в такую ситуацию попали только те чемпионаты мира, которые проходят каждый год. А те, федерации, которые проводят свои главные форумы раз в два года, имеют маневр. Еще зимой чемпионат мира по легкой атлетике в закрытых помещениях 2020 перенесли на 2021 год. Он пройдет там же, в китайском Нанкине. То же самое произошло и с футбольным Евро-2020. А баскетболисты, в связи с переносом Олимпиады, и вовсе сдвинули Евробаскет-2021 уже на 2022 год. Еще более решительно поступила Международная федерация водных видов спорта, которая сразу передвинула ЧМ-2020 на короткой воде в Абу-Даби на декабрь 2021 года, а ЧМ-2021 в японской Фукуоке на 2022 год.

В ТЕМУ

Президент МОК Томас БАХ: Проведение Олимпиады в Токио в 2021 году зависит от появления вакцины

Глава олимпийского движения признал, что если летние Игры не удастся провести в следующем году, то их придется вообще отменить (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Сергей Степашин: «Динамо» пока не получило разрешение на тренировки в Подмосковье. В клубе есть заболевшие коронавирусом
Член совета директоров футбольного клуба рассказал, когда можно будет выходить тренироваться и как футболисты готовятся к возобновлению чемпионата России [эксклюзив kp.ru]
Новости 24
Директор футбольного клуба «Ахмат» рассказал о состоянии здоровья Рамзана Кадырова
Вакцина МГУ от коронавируса вошла в перечень ВОЗ
США назвали условия, на которых вернутся к выполнению Договора по открытому небу
Власти Китая предприняли беспрецедентный шаг из-за коронавируса
Отмена цифровых пропусков в Московской области в 2020 году: С какого числа можно не оформлять
В авиакатастрофе в Пакистане выжили как минимум два человека
Последний звонок в Московской области пройдет онлайн 25 мая
Собянин сообщил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве
YouTube опубликовал новый список запрещенных тем про коронавирус
Стало известно, когда в России появятся результаты клинических испытаний вакцины от коронавируса
Парк коронавирусного периода: В Европе и США для отдыхающих рисуют огромные круги на полях
Предварительной причиной авиакатастрофы в Пакистане стала техническая неисправность
МИД РФ: Договор по открытому небу не умрет после выхода Вашингтона