В Британии школьникам задали на дом изучить порнофильмы

Британия всегда отличалось вольностью во взглядах: толерантность, признание сексуальных меньшинств, ЛГБТ-парады, секс-просвет. Но на днях в небольшом городе Халл в средней школе имени архиепископа Йоркского Джона Сентаму разразился скандал.

Британец Леон Дегон решил как-то посмотреть, а чему учат его 13-летнюю сестру, какие домашние задания она получает. Молодой человек был ошарашен, когда увидел, что в рамках курса по личностному, социальному и медицинскому образованию учащимся было предложено изучить порнографические видео. Это задание было рассчитано для школьников в возрасте от 7 до 14 лет.

Ребятам предлагалось определить, что такое жесткое и мягкое порно, женское обрезание и уплощение грудей. Также во время занятий обсуждались вопросы курения и употребления алкоголя и наркотиков.

- В свои 13 моя сестра знает, как делать макияж и что такое TikTok. Она не знает, что такое жесткое порно, а ее просят дать определение! - возмутился Леон Дегон. - Большинство детей сейчас сидят в интернете, чтобы сделать свою домашку. И, Бог знает, что покажет поисковая система при таком запросе!

Мама тройняшек госпожа Тейлор также пришла в ужас, увидев, что ее 11-летняя дочь ищет в поисковике: «искалеченные на всю жизнь».

- Моя дочь невинна и наивна, - рассказала Daily Mail женщина. - Она не должна заниматься подобными вещами. Ей не нужно знать об операциях, которые делают на половых органах. Она начала спрашивать о мужском обрезании, об упрощении груди. Я даже не знаю, что это такое! В ее 11 лет я с Барби играла.

В школе же очень удивились такой реакции со стороны родителей. Директор учебного заведения Чей Белл выразил сожаление в связи со случившимся.

- Я приношу извинения, если кого-то из родителей или школьников задело это задание, - сказал он. - В будущем мы попробуем избежать распространения «чувствительного» материала и будет подбирать его, отталкиваясь от возраста учащихся.

По его словам, ученикам не следовало искать ответы в интернете, поскольку все необходимые раздаточные материалы были отправлены им на электронную почту учителем.