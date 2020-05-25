Тайны природы открываются лишь самым настойчивым

Горно-металлургическую компанию «Норникель» и «Комсомольскую правду» связывает давняя дружба.

Первые публикации об удивительном и так необходимом стране металле никеле появились еще в конце 1920-х годов, и были они связаны не только с рассказами о героях-геологах, но и с одной из главных загадок ХХ века - таинственным Тунгусским метеоритом.

Дело в том, что человек, который его так отчаянно искал - Леонид Алексеевич Кулик, - был уверен, что небесное тело полностью состоит из тысяч тонн редких металлов, главным из которых был никель. А именно в этом металле так отчаянно нуждалось молодое советское государство.

«Комсомолка» поддержала ученого в 1927 году, когда была организована первая научная экспедиция по поискам Тунгусского метеорита. А спустя 90 лет «Норникель» поддержал уже экспедицию «Комсомольской правды» и Русского географического общества (РГО), которая продолжила искать таинственного пришельца из космоса. Ведь тунгусский феномен является одной из главных достопримечательностей Красноярского края, где и работает компания.

Итогом научных исследований стало определение двух важных факторов. Во-первых, что на землю упала не ледяная комета, и не космический корабль пришельцев, а метеорит, пусть и совершенно необычный. А во-вторых, как оказалось, более сотни лет тунгусское диво искали совершенно не там, и был очерчен новый радиус наиболее вероятных поисков.

Но это уже дело новых экспедиций, которые, возможно, организуют молодые жители Красноярского края. И среди них наверняка будут те ребята и девчата, кто получил на выпускной в подарок от «Норникеля» и «КП» книгу «Тунгусский метеорит. Тайна пришельца из космоса» и диск с фильмом «Где же Тунгусский наш метеорит?».

Обложка книги, написанной на основе совместной экспедиции «КП», «Норникеля» и Русского географического общества.

«Тунгусский феномен является одной из главных достопримечательностей Красноярского края, где работает и наша компания. Вот почему «Норникель» поддержал это исследование. Ведь тайны природы открываются лишь самым умным, любознательным и настойчивым. А именно такие люди сегодня очень нужны – и нашей компании, и всей нашей великой стране. Так что дерзайте, учитесь, открывайте новые горизонты!» - написал Владимир Потанин, президент ПАО «ГМК «Норильский никель», в предисловии к книге».

Совместные экспедиции

Было в «Комсомолке» еще много замечательных публикаций о «Норильском никеле»: рассказы об удивительном городе Норильске - самом северном в мире с численностью жителей более ста тысяч, репортажи о том, как наши корреспонденты спускались с шахтерами под землю и как постигали магическое искусство плавки металла…

20 октября 2010 года. Репортаж корреспондента «Комсомолки» Ларисы Кафтан из Норильска, города - штаб-квартиры ОАО ПМК «Норильский никель», крупнейшей в мире компании по добыче никеля.

Но наиболее удивительное репортерское приключение связано с моментом связки истории и современности. Совместная экспедиция «Норникеля», Российского географического общества и «Комсомольской правды» отправилась на плато Путорана, чтобы отдать дань его первооткрывателям и установить памятную табличку в их честь у крупнейшего в России Курейского водопада.

Николай Урванцев (1893 - 1985), исследователь-геолог, открывший медно-никелевое месторождение и тем самым основавший в 1935 году город Норильск.Фото: РИА Новости

Среди первопроходцев была и фамилия легендарного геолога и географа Николая Николаевича Урванцева. Человека, который, можно сказать, основал Норильск.

Популярная рубрика «Окно в природу», которую долгие годы вел знаменитый корреспондент Василий Песков, несколько лет выходила в газете при поддержке «Норильского никеля».

Его изба была первым домом в городе и до сих пор бережно сохраняется.

Еще в 1920 году Урванцев открыл медно-никелевое месторождение на горе Рудной. Такой тип руд геолог назвал «Норильск-1», предполагая, что будут найдены в будущем и «Норильск-2, 3, 4»… Ученый писал тогда: «Нельзя не указать на ту колоссальную роль, которую сыграет разработка норильского месторождения в оживлении до сих пор мертвого района. Норильск послужит тем кристаллизационным центром, около которого будут возникать новые предприятия». Он не ошибся! И по итогам следующих экспедиций обнаружил, что местная руда состоит не только из меди и никеля, но в ней встречаются еще золото, серебро и - главное - платина!

В 1935 году Урванцеву была присуждена степень доктора геологических наук. Причем без защиты диссертации - случай невиданный! Но его научно-исследовательская работа оказалась настолько колоссальной и принесла такую пользу Родине, что написание диссертации отбросили как формальность. В этом же году возводится Норильский горно-металлургический комбинат.

И здесь прослеживается удивительная параллель судеб Урванцева и Кулика. Первый в свое время поддержал на заседании Академии наук предложение об организации экспедиции к эпицентру взрыва Тунгусского метеорита для поиска редких металлов. Только нашел их сам гораздо быстрее и на земле.

Научные заслуги не спасают ученого - в 1938 году его осуждают на восемь лет лагерей. Но тут судьба делает очередной кульбит - и Урванцева отправляют отбывать срок... в Норильск. Там он становится главным геологом «Норильскстроя», а позже - главой всей геологической службы Норильского комбината. Благодаря ему во время войны танковая промышленность бесперебойно снабжалась никелем, который делал броню наших танков гораздо крепче.

После освобождения и реабилитации Николай Николаевич еще долго жил и работал в Норильске. Кстати, в честь Урванцева назван открытый в Талнахе минерал - урванцевит. Его имя носит и набережная города. И у Курейского водопада стоит табличка в честь великого ученого и первооткрывателя далеких, суровых, но прекрасных северных земель. А судьбы замечательных ученых, которых так чтит «Норникель», являются прекрасным примером для молодежи. «Ведь тайны природы открываются лишь самым умным, любознательным и настойчивым, - как сказал Владимир Потанин. - А именно такие люди сегодня очень нужны - и нашей компании, и всей нашей великой стране. Так что дерзайте, учитесь, открывайте новые горизонты!»

Владимир Дудинцев (1918 - 1988), корреспондент «КП» в 1946 - 1951 годах, известный писатель.Фото: YouTube

В ТЕМУ

В книге «Больше, чем газета», изданной в 2006 году Клубом журналистов всех поколений «КП», есть рассказ журналиста Юрия Данилина о корреспонденте 1950-х Владимире Дудинцеве (на фото). Том самом, который позже стал писателем: в 1956-м вышел его роман «Не хлебом единым», а в 1987-м - «Белые одежды». Вот цитата из воспоминаний Юрия Данилина:

«В знаменитый коридор «КП» на шестом этаже разъездной корреспондент Дудинцев привез очерк об ученом-геологе, нашедшем никель там, где никто и предположить не мог (речь идет о месторождениях, открытых в конце 1940-х - начале 1950-х. - Ред.). Открытие похоронили, а ученого того… сослали. Об этом и шла речь в очерке… Дудинцев страдал обостренным чувством справедливости… Очерк напечатали в «Комсомолке», ученого вернули в жизнь и к работе, месторождение то стали осваивать - и сегодня Россия с никелем…»

Мы очень хотели найти в архиве «КП» тот очерк, опубликованный ориентировочно с 1946 по 1951 год - время, когда Дудинцев работал в «КП», - но увы. Многие знают, что из-за сильного пожара в феврале 2006 года часть ценного архива газеты не сохранилась. Номер с тем самым очерком тоже не уцелел. Зато остались рассказы старожилов «Комсомолки».

В этом году компания «Норильский никель» отмечает свой 85-летний юбилей!

Примите наши поздравления, друзья!

Ваша «Комсомолка».