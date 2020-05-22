Министр культуры рассказала вырастут ли цены на билеты в театры после коронавируса

В интервью программе «Время» министр культуры РФ Ольга Любимова рассказала, как театры будут выходить из кризиса, случившегося из-за эпидемии коронавируса.

- Лето – традиционное время отпусков. Большой театр уже принял решение, что в июне-июле труппа уйдет в отпуск, а в августе начнется работа, репетиции и восстановление спектаклей, - рассказала Любимова. - К сентябрю, когда в театры придет публика, мы проработаем меры, связанные с количеством зрителей в зале. Так называемый шахматный порядок рассадки – это мировая практика: в нечетном ряду заняты нечетные места, а в четном – четные места. Количество зрителей, конечно, будет намного меньше. И у театров будет выпадающая часть доходов. Тем не менее все очень воодушевлены и готовятся к открытию нового сезона, будут пересматривать репертуар с учетом требований времени. Та же история с филармонией. Она откроется теми программами и произведениями, которые дают возможность расположить артистов на сцене так, чтобы они могли безопасно выступать. При этом цены на билеты не должны вырасти. Театры существуют благодаря государственному заданию, у них есть средства, все эти вопросы будут отдельно прорабатываться в министерстве.

Помимо проблем, о которых рассказала Ольга Любимова, у музыкальных театров возникли дополнительные сложности. Во многих из них, в том числе в филармонии, билеты продаются заранее, иногда за год вперед. Сейчас зрители, охваченные паническими настроениями, решили билеты с отдаленными датами сдать. Но деньги для возврата билетов брать неоткуда.

- Для музыкальных театров - это сейчас главная проблема, - считает художественный руководитель «Геликон-Оперы», председатель совета худруков московских театров Дмитрий Бертман. - Это не только наша проблема, но и Московской государственной филармонии, и концертного зала «Зарядье» и других учреждений культуры, которые продают билеты на год вперед. Хотя проблемы с возвратом билетов есть у всех. Просто у нас она более выражена. Долгосрочное планирование для музыкальных площадок - это мировая практика. Мы завязаны на исполнителях, у которых контракты по всем миру расписаны заранее. Чтобы их графики совмещать, мы продаем билеты вперед тем более на них есть спрос. Сейчас часть зрителей вернули такие билеты, часть мы уговорили поменять на другие даты.

Художественный руководитель «Геликон-Оперы» Дмитрий Бертман.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Конечно, в целом ситуация из-за коронавируса чудовищная. Театр – это место скопления людей не только в зрительном зале, но и на сцене, особенно в опере и балете, где есть оркестр, хор, кордебалет. Артисты балета тактильно контактируют. Оперные поют, находясь друг от друга на близком расстоянии. Наша работа связана с физиологией. Думаю, после карантина мы будем открываться последними. Скорее всего мы начнет с камерных концертов, других малых форм прежде, чем перейдем к многонаселенным спектаклям…

- Оперные исполнители, как и артисты балеты нуждаются в ежедневном тренинге. Самоизоляция плюс последующий отпуск – это большой перерыв в работе, который может привести к потере профессиональной формы…

- Действительно, существуют большие риски, тем более что в этих видах искусства мы всегда лидировали. Балет и опера – это наша культурная нефть. Слава Богу, что в Москве были приняты меры, которые, надеюсь, не дадут потерять нам лидерство. Московское правительство перечислило нам деньги на новый квартал на заработную и хозяйственные нужды. До конца лета есть деньги на зарплату всем сотрудникам. Это не голый оклад, но и надбавки, а в нашем театр еще и президентский грант. В этом смысле у нас потери небольшие. В Москве вообще с зарплатами в государственных театрах все более или менее хорошо и стабильно. Московские власти нас спасли и оказали огромное внимание. К сожалению, из-за эпидемии пострадали негосударственные театры. Среди них есть очень важные для российской культуры, например, театр Николя Коляды в Екатеринбурге (Уральский Коляда-театр может закрыться 1 июня из-за отсутствия средств к существованию – Ред.). Это не антреприза, где в общем-то небольшой штат, а полноценный театр с постоянной труппой, со штатом сотрудников. И это катастрофа.