2020-05-22T21:13:22+03:00
Общество

Коронавирус: эпидемия идет на спад, а смертность еще растет

Эксперты говорят, что пик заболеваемости мы перевалили в начале мая, с лагом в две – три недели проходим и пик летальных исходов
Павел ЧЕРНЫШОВ
Поделиться:
Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

22 мая у президента РФ Владимира Путина прошло совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что по итогам мая возможно увеличение смертности.

«Наш анализ, а также плавное смещение кривой развития эпидемии в России вправо по срокам, говорит о том, что серьезное увеличение показателя смертности будет зафиксировано в мае, - доложила Татьяна Голикова.

К такому же выводу пришли и власти столицы.

«Несмотря на позитивные факторы, мы видим - цифры госпитализации еще высокие. Более того, количество смертей от коронавируса в мае будет значительно выше, чем в апреле, так как на начало мая пришелся пик вируса. Очевидно, что самая тяжелая фаза придется на май», - отметил мэр столицы Сергей Собянин.

В чем причина? Эксперты отмечают, что пик выявленных случаев заболеваемости коронавирусом пришелся на конец апреля – начало мая. Все это время врачи борются за здоровье людей. А результаты этой работы становятся понятны позже – к концу месяца.

«Так что в этом прогнозе пика смертности нет ничего удивительного. Пик заболеваемости мы прошли в начале мая, с лагом 2-3 недели пройдем пик смертности, - пояснил исполняющий обязанности директора НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева Дмитрий Лиознов.

При этом эксперт считает, что именно в мае стали наглядны результаты борьбы властей с распространением коронавируса: количество выписанных из больниц по выздоровлению растет, находящихся на лечении сокращается. Именно ради этого перелома и вводили все ограничительные меры. Антипандемический план властей сработал.

«При этом хочу отметить, что в отличие от других стран, в России оформляется во всех 100% случаях медицинское свидетельство о смерти, где фиксируются все обстоятельства смерти, включая место, причины и так далее, - сообщила на совещании Татьяна Голикова. - Таким образом, статистика России, в отличие от других стран мира, по заболеваемости и смертности имеет сплошной и полицевой характер».

Вице-премьер добавила, что при установлении причин смерти используются единые международные требования, которые 20 апреля были сформированы ВОЗ. А также отметила стабилизацию ситуации с распространением коронавируса в России: за последние десять дней снижение темпов прироста составило более 22,5%. Система здравоохранения России смогла выдержать испытание новой коронавирусной инфекцией и адекватно отреагировать на вызов.

«Сегодня, несмотря на все сложности и мрачность прогнозов, которые давались, мы можем твердо сказать, что медицинская система выдержала это испытание. Мы закупили и произвели оборудование, развернули коек 166,3 тыс., кратно нарастили тестирование, мобилизовали и обучили медицинский персонал, и, что очень важно, мы накопили опыт лечения инфекции», - сказала Татьяна Голикова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Следственный комитет РФ: «Воронцов публично выразил одобрение преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге»
Продолжается расследование уголовного дела в отношении волгоградца Дениса Воронова, разместившего на сайте «Бессмертного полка» фотографию одного из лидеров Третьего рейха
Все подробности приемной кампании-2020: Замминистра науки и высшего образования ответит на вопросы на Радио "Комсомольская правда"
Дмитрий Афанасьев расскажет об особенностях приемной кампании в вузы в этом году, дополнительных бюджетных местах и стоимости обучения для коммерческих студентов
Свыше 1,5 млн человек получили поддержку от волонтеров
Волонтерские центры «Единой России» с целью поддержки медработников и населения помогли свыше 1,5 миллиона человек. Работа первого подобного центра была запущена на базе общественной приемной фракции в городе Калуге два месяца назад
Новости 24
ВОЗ: коронавирусом в мире заболели почти 5 млн человек
Как вернуть налог самозанятым за 2019 год: пошаговая инструкция с советами экспертов
Европа призвала Вашингтон пересмотреть решение о выходе из Договора по открытому небу
Киев ввел антидемпинговые пошлины на импорт спичек из России и Белоруссии
Матвиенко заявила, что объединение ряда регионов даст новые возможности развитию
Португалия «с радостью» готова принимать туристов
Оксана Пушкина, заболевшая коронавирусом, выписана из больницы
Модель осталась с изуродованным лицом после приступа бешенства у своей собаки
Директор футбольного клуба «Ахмат» рассказал о состоянии здоровья Рамзана Кадырова
Вакцина МГУ от коронавируса вошла в перечень ВОЗ
США назвали условия, на которых вернутся к выполнению Договора по открытому небу
Власти Китая предприняли беспрецедентный шаг из-за коронавируса
Отмена цифровых пропусков в Московской области в 2020 году: С какого числа можно не оформлять
В авиакатастрофе в Пакистане выжили как минимум два человека
Последний звонок в Московской области пройдет онлайн 25 мая
Собянин сообщил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве
YouTube опубликовал новый список запрещенных тем про коронавирус
Стало известно, когда в России появятся результаты клинических испытаний вакцины от коронавируса
Парк коронавирусного периода: В Европе и США для отдыхающих рисуют огромные круги на полях
Предварительной причиной авиакатастрофы в Пакистане стала техническая неисправность
МИД РФ: Договор по открытому небу не умрет после выхода Вашингтона