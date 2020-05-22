Коронавирус: эпидемия идет на спад, а смертность еще растет

22 мая у президента РФ Владимира Путина прошло совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что по итогам мая возможно увеличение смертности.

«Наш анализ, а также плавное смещение кривой развития эпидемии в России вправо по срокам, говорит о том, что серьезное увеличение показателя смертности будет зафиксировано в мае, - доложила Татьяна Голикова.

К такому же выводу пришли и власти столицы.

«Несмотря на позитивные факторы, мы видим - цифры госпитализации еще высокие. Более того, количество смертей от коронавируса в мае будет значительно выше, чем в апреле, так как на начало мая пришелся пик вируса. Очевидно, что самая тяжелая фаза придется на май», - отметил мэр столицы Сергей Собянин.

В чем причина? Эксперты отмечают, что пик выявленных случаев заболеваемости коронавирусом пришелся на конец апреля – начало мая. Все это время врачи борются за здоровье людей. А результаты этой работы становятся понятны позже – к концу месяца.

«Так что в этом прогнозе пика смертности нет ничего удивительного. Пик заболеваемости мы прошли в начале мая, с лагом 2-3 недели пройдем пик смертности, - пояснил исполняющий обязанности директора НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева Дмитрий Лиознов.

При этом эксперт считает, что именно в мае стали наглядны результаты борьбы властей с распространением коронавируса: количество выписанных из больниц по выздоровлению растет, находящихся на лечении сокращается. Именно ради этого перелома и вводили все ограничительные меры. Антипандемический план властей сработал.

«При этом хочу отметить, что в отличие от других стран, в России оформляется во всех 100% случаях медицинское свидетельство о смерти, где фиксируются все обстоятельства смерти, включая место, причины и так далее, - сообщила на совещании Татьяна Голикова. - Таким образом, статистика России, в отличие от других стран мира, по заболеваемости и смертности имеет сплошной и полицевой характер».

Вице-премьер добавила, что при установлении причин смерти используются единые международные требования, которые 20 апреля были сформированы ВОЗ. А также отметила стабилизацию ситуации с распространением коронавируса в России: за последние десять дней снижение темпов прироста составило более 22,5%. Система здравоохранения России смогла выдержать испытание новой коронавирусной инфекцией и адекватно отреагировать на вызов.

«Сегодня, несмотря на все сложности и мрачность прогнозов, которые давались, мы можем твердо сказать, что медицинская система выдержала это испытание. Мы закупили и произвели оборудование, развернули коек 166,3 тыс., кратно нарастили тестирование, мобилизовали и обучили медицинский персонал, и, что очень важно, мы накопили опыт лечения инфекции», - сказала Татьяна Голикова.