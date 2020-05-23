Бавария - Айнтрахт 23 мая 2020: прямая онлайн-трансляция матча 27 тура чемпионата Германии по футболу Бундеслига
Мюнхенская "Бавария" продолжает лидировать в Бундеслиге. И команде крайне важно выиграть домашний поединок накануне битвы против "Боруссии". "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Бавария - Айнтрахт 23 мая 2020.
Статистика личных встреч Бавария - Айнтрахт 23 мая 2020
45 раз команды играли между собой в чемпионатах Германии. 27 побед у "Баварии", 8 - у "Айнтрахта". 10 поединок завершились вничью. Последняя игра 2 ноября 2019 года завершилась неожиданно - мюнхенцы в гостях проиграли со счетом 1:5. Но, к слову, до этого 18 мая прошлого года победив дома на "Альянц Арене" соперников с зеркальным счетом 5:1.
Прогнозы букмекеров на матч Бавария - Айнтрахт 23 мая 2020
Бавария добудет легкую победу над Айнтрахтом.
Прогноз на матч Бавария - Айнтрахт 23 мая 2020
Бавария будет сильнее Айнтрахта.
Составы команд на матч Бавария - Айнтрахт 23 мая 2020
Составы команд будут известны примерно за час до старта поединка в Мюнхене.
Время начала матча Бавария - Айнтрахт 23 мая 2020
Матч Бавария - Айнтрахт 23 мая 2020 стартует в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть матч Бавария - Айнтрахт 23 мая 2020
Прямую видеотрансляцию матча Бавария - Айнтрахт 23 мая 2020 можно посмотреть с 19:30 по московскому времени на Матч ТВ.
Трансляция матча Бавария - Айнтрахт 23 мая 2020
Трансляция матча Бавария - Айнтрахт 23 мая 2020 года состоится в прямом эфире на Матч ТВ с 19:30 по московскому времени.
Бавария - Айнтрахт 23 мая 2020.
ИСТОЧНИК KP.RU