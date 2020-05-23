2020-05-23T00:53:45+03:00
Спорт

Бавария - Айнтрахт 23 мая 2020: прямая онлайн-трансляция матча 27 тура чемпионата Германии по футболу Бундеслига

Футбол, матч Бавария - Айнтрахт 23 мая 2020. Прямая онлайн-трансляция состоится 23 мая 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 27 тура чемпионата Германии по футболу Бундеслига
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Бавария" дома должна справиться с "Айнтрахтом"."Бавария" дома должна справиться с "Айнтрахтом".Фото: REUTERS
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Мюнхенская "Бавария" продолжает лидировать в Бундеслиге. И команде крайне важно выиграть домашний поединок накануне битвы против "Боруссии". "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Бавария - Айнтрахт 23 мая 2020.

Статистика личных встреч Бавария - Айнтрахт 23 мая 2020

45 раз команды играли между собой в чемпионатах Германии. 27 побед у "Баварии", 8 - у "Айнтрахта". 10 поединок завершились вничью. Последняя игра 2 ноября 2019 года завершилась неожиданно - мюнхенцы в гостях проиграли со счетом 1:5. Но, к слову, до этого 18 мая прошлого года победив дома на "Альянц Арене" соперников с зеркальным счетом 5:1.

Прогнозы букмекеров на матч Бавария - Айнтрахт 23 мая 2020

Бавария добудет легкую победу над Айнтрахтом.

Прогноз на матч Бавария - Айнтрахт 23 мая 2020

Бавария будет сильнее Айнтрахта.

Составы команд на матч Бавария - Айнтрахт 23 мая 2020

Составы команд будут известны примерно за час до старта поединка в Мюнхене.

Время начала матча Бавария - Айнтрахт 23 мая 2020

Матч Бавария - Айнтрахт 23 мая 2020 стартует в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть матч Бавария - Айнтрахт 23 мая 2020

Прямую видеотрансляцию матча Бавария - Айнтрахт 23 мая 2020 можно посмотреть с 19:30 по московскому времени на Матч ТВ.

Трансляция матча Бавария - Айнтрахт 23 мая 2020

Трансляция матча Бавария - Айнтрахт 23 мая 2020 года состоится в прямом эфире на Матч ТВ с 19:30 по московскому времени.

Бавария - Айнтрахт 23 мая 2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

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