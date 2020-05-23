Бавария - Айнтрахт 23 мая 2020: прямая онлайн-трансляция матча 27 тура чемпионата Германии по футболу Бундеслига

Сергей Степашин: «Динамо» пока не получило разрешение на тренировки в Подмосковье. В клубе есть заболевшие коронавирусом

Член совета директоров футбольного клуба рассказал, когда можно будет выходить тренироваться и как футболисты готовятся к возобновлению чемпионата России [эксклюзив kp.ru]