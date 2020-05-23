Коронавирус в США, последние новости на 23 мая 2020: число случаев заражения превысило 1,6 миллиона

Борясь с вирусом в свой стране, в США не забывают и о других. Так, в более чем 60 стран власти отправят более 15 тысяч аппаратов ИВЛ, которые сейчас так всем необходимы. Последние новости о коронавирусе в США на 23 мая 2020 года таковы: в стране выявлено 1 601 434 случая заражения, 96 007 человек скончались, 350 135 человек выздоровели.

Несмотря на то, что каждый день в штатах выявляют сотни новых зараженных, жизнь не стоит на месте. В городах постепенно открываются магазины, кафе, рестораны. Американцы осторожно выходят на прогулки. Они обязаны соблюдать социальную дистанцию, а также пока не могут собираться в большие группы.

На фоне пандемии около 36 миллионов жителей США остались без работы. Цифра большая, и теперь власти требуют от Китая компенсацию в 9 триллионов долларов. Хотя изначально власти КНР сами предложили помочь и выделить всем пострадавшим странам около 2 миллиардов долларов на всех.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в США на 23 мая 2020 года, во многих городских парках штатах появились огромные белые круги. Это такой необычный способ помочь отдыхающим соблюдать социальную дистанцию. То есть по парку можно спокойно гулять, но если человек сидит или лежит в круге, за него заходить нельзя.