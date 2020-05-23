2020-05-23T12:28:54+03:00
Спорт

Анна Курникова показала подросшую дочку от Энрике Иглесиаса

Третий ребенок звездной пары появился на свет зимой
Сергей КИРИЛЛОВ
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Анна Курникова показала подросшую дочкуАнна Курникова показала подросшую дочкуФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Пополнение в семье 38-летней Анны Курниковой и 44-летнего Энрике Иглесиаса случилось еще зимой. Экс-теннисистка родила певцу третьего ребенка. А вскоре поле этого сама Анна в соцсетях выставила фото свое фото с новорожденной дочкой, в момент когда их в роддоме обнимает счастливый отец.

А потом Энрике признался, что девочке дали русское имя Маша, которое испанцу очень понравилось. Хотя записана она на американский манер как Мэри.

И вот вчера Анна у себя в Инстаграм впервые крупно показала свою дочурку, которой скоро исполнится три месяца. И подписала.

«Надежда в них и вера в нас.

Услышь её, открой ей душу!

Твори добро - здесь и сейчас!»

Напомним, что Анна Курникова и Энрике Иглесиас познакомились на съёмках музыкального клипа еще в 2001 году, после чего образовалась звездная пара. Правда, в какой-то момент писали, что они расстались. Но в конце декабря 2017 года появилась радостная новость, что Анна и Энрике стали родителями - на свет появились близнецы — Николас и Люси. И вот теперь у них есть младшая сестренка.

Подписчики Анны обсуждают, на кого больше похоже девочка – на певца или теннисистку. А вы что думаете?

ИСТОЧНИК KP.RU

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