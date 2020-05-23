2020-05-23T14:42:05+03:00
Происшествия

«В рюкзаке бомба»: в Москве мужчина, угрожая взрывом, взял в заложники четверых сотрудников банка

На месте работает полиция [видео]
Анастасия ВАРДАНЯН
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По предварительным данным, мужчина с рюкзаком взял в заложники четверых сотрудников. А вот посетители банка он отпустил. Их уже попросили правоохранители.По предварительным данным, мужчина с рюкзаком взял в заложники четверых сотрудников. А вот посетители банка он отпустил. Их уже попросили правоохранители.Фото: СОЦСЕТИ
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Во втором часу дня субботы, 23 мая, тревожная кнопка сработала в отделении «Альфа Банка» в самом центре Москвы на улице Земляной вал. Чуть позже одна из сотрудниц позвонила в полицию и сообщила, что в офисе находится мужчина, который угрожает взорвать отделение.

- На место происшествия выехала оперативная группа. Информация проверяется, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД РФ по Москве.

Изначально сообщалось, что мужчина с рюкзаком взял в заложники четверых сотрудников. А вот посетителей банка он отпустил. Их уже попросили правоохранители.

В Москве неизвестный удерживает нескольких человек в отделении «Альфа Банка» на улице Земляной вал.

- Он говорил, что в рюкзаке бомба и он всех взорвет. Это было похоже на правду. Мы видели, что из сумки торчат провода, - рассказала очевидец происшествия сотрудникам полиции.

К зданию банка продолжают стягиваться экстренные службы. Пока сообщений о пострадавших нет.

Примерно в 14.20 полиция начала переговоры с захватчиком. Пока никаких требований он не выдвигает.

- Трое заложников освобождены. Он продолжает удерживать одного человека, - сообщили "КП" источники в правоохранительных органах.

Захват заложников в банке в Москве: онлайн.

В Москве неизвестный удерживает нескольких человек в отделении «Альфа Банка» на улице Земляной вал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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