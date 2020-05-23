2020-05-23T15:45:32+03:00
Происшествия

Захватчика банка в Москве взяли штурмом

Мужчину отправили на допрос в ближайшее отделение полиции, никто не пострадал
Анастасия ВАРДАНЯН
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Чуть больше часа понадобилось полиции, чтобы обезвредить, мужчину, который днем в субботу, 23 мая, явился якобы с бомбой в рюкзаке в отделение «Альфа банка» на Земляном валу. Фото: АГН "Москва"Чуть больше часа понадобилось полиции, чтобы обезвредить, мужчину, который днем в субботу, 23 мая, явился якобы с бомбой в рюкзаке в отделение «Альфа банка» на Земляном валу. Фото: АГН "Москва"
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Чуть больше часа понадобилось полиции, чтобы обезвредить, мужчину, который днем в субботу, 23 мая, явился якобы с бомбой в рюкзаке в отделение «Альфа банка» на Земляном валу. Под угрозой взрыва он взял в заложники четверых сотрудников банка. Троих позже отпустил. А последнего заложника, Федора Пименова, который все это время вел трансляцию в своем инстаграм, отпустил за полчаса до штурма.

Под угрозой взрыва он взял в заложники четверых сотрудников банка. Троих позже отпустил. Фото: СОЦСЕТИ

Под угрозой взрыва он взял в заложники четверых сотрудников банка. Троих позже отпустил.Фото: СОЦСЕТИ

Штурм банка в прямом эфире «Инстаграма».

- На уговоры добровольно сдаться он не реагировал. Никаких требований не выдвигал. Было принято решение о штурме здания. Во время задержания сопротивление он не оказывал, - сообщили «Комсомольской правде» собственные источники в правоохранительных органах.

По предварительным данным, преступником оказался 27-летний безработный мужчина Фото: СОЦСЕТИ

По предварительным данным, преступником оказался 27-летний безработный мужчинаФото: СОЦСЕТИ

Захват заложников в банке в центре Москвы - видео очевидцев.

По предварительным данным, преступником оказался 27-летний безработный мужчина. Его отправили в ближайшее отделение полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Заложник Федор Пименов все это время вел трансляцию из отделения банка. Так выглядит рюкзак захватчика, в которым якобы была бомба. Фото: СОЦСЕТИ

Заложник Федор Пименов все это время вел трансляцию из отделения банка. Так выглядит рюкзак захватчика, в которым якобы была бомба.Фото: СОЦСЕТИ

Здание банка обследуют саперы. Но уже сейчас понятно, что в рюкзаке преступника взрывчатки не было. Внутри обнаружили лишь кучу проводов, то есть мужчина сделал муляж. Зачем он все это устроил, пока неизвестно.

Захват заложников в банке в Москве: онлайн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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