Захватчика банка в Москве взяли штурмом
Чуть больше часа понадобилось полиции, чтобы обезвредить, мужчину, который днем в субботу, 23 мая, явился якобы с бомбой в рюкзаке в отделение «Альфа банка» на Земляном валу. Под угрозой взрыва он взял в заложники четверых сотрудников банка. Троих позже отпустил. А последнего заложника, Федора Пименова, который все это время вел трансляцию в своем инстаграм, отпустил за полчаса до штурма.
Под угрозой взрыва он взял в заложники четверых сотрудников банка. Троих позже отпустил.Фото: СОЦСЕТИ
Штурм банка в прямом эфире «Инстаграма».
- На уговоры добровольно сдаться он не реагировал. Никаких требований не выдвигал. Было принято решение о штурме здания. Во время задержания сопротивление он не оказывал, - сообщили «Комсомольской правде» собственные источники в правоохранительных органах.
По предварительным данным, преступником оказался 27-летний безработный мужчинаФото: СОЦСЕТИ
Захват заложников в банке в центре Москвы - видео очевидцев.
По предварительным данным, преступником оказался 27-летний безработный мужчина. Его отправили в ближайшее отделение полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Заложник Федор Пименов все это время вел трансляцию из отделения банка. Так выглядит рюкзак захватчика, в которым якобы была бомба.Фото: СОЦСЕТИ
Здание банка обследуют саперы. Но уже сейчас понятно, что в рюкзаке преступника взрывчатки не было. Внутри обнаружили лишь кучу проводов, то есть мужчина сделал муляж. Зачем он все это устроил, пока неизвестно.
Захват заложников в банке в Москве: онлайн.
ИСТОЧНИК KP.RU