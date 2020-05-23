На гребне волны: Владимиру Сальникову 60 лет

Есть спортсмены, на которых ходят тысячи болельщиков, битком заполняя трибуны. И это относится не только к легендарным футболистам и хоккеистам, чьи голы и финты помнят многие годы. Среди спортсменов других видов спорта необычайным притяжением обладал наш знаменитый пловец Владимир Сальников.

Впервые «живьем» я его увидел в 1986 году на Играх Доброй Воли в Москве. Сальников, выигравший на домашней Олимпиаде-1980 три золотые медали, уже был известным спортсменом. Но в Москву-1980 сильнейшие американские, австралийские и британские пловцы не приехали. В ответ Советский Союз бойкотировал Олимпиаду-1994 в Лос-Анджелесе. Так что еще оставался вопрос – кто же сильнейший пловец-стайер на планете.

Но когда Сальников на Играх Доброй Воли взял старт на дистанции 800 метров, все вопросы отпали. Наращивая преимущество с каждым бассейном, он все больше отрывался от своих американских преследователей. И если во время первой половины дистанции над водой висела мертвая тишина, то к концу болельщики устроили маэстро овацию, развернув на трибунах плакаты: «Володя, даешь рекорд мира!». И Володя не подкачал. А потом была еще одна победа на его другой коронной дистанции в 1500 метров. И американцы вновь остались далеко позади.

Но это была лишь прелюдия к главному старту его карьеры на Олимпийских играх-1988 в Сеуле.

Как хорошо, что «полуторка» длится 15 минут. За это время, кажется, проходит целая жизнь, с надеждами, переживаниями и радостью. Все это время в спину Сальникову дышали два немца, из Западной и Восточной Германии. Плюс настырный американец. Но шансов против русского у них не было. Великолепная победа за явным преимуществом!

Но эта победа произвела сильное впечатление не только на болельщиков. Сальникова как героя встречали и в огромной столовой Олимпийской деревни, где ужинали спортсмены разных видов спорта. Когда туда тихо зашел уставший Владимир, кто-то сказал: «Смотрите, Сальников!». И все атлеты из десятков стран мира поднялись из-за столов и стали аплодировать русскому герою.

В завершении стоит сказать, что свои целеустремленность и талант Владимир Сальников не расплескал и после завершения карьеры. Он постепенно, как бассейн за бассейном на дистанции 1500 метров, собирал все наши плавательные силы. И теперь, не замешанная в никаких допинг-скандалах, возглавляемая им Всероссийская федерация плавания считается чуть ли не лучшей в стране. А наши пловцы постоянно привозят России «золото» с крупнейших соревнований мира. И в этом огромная заслуга Сальникова.

Новых успехов, Владимир Валерьевич!