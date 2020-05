«Все говорят, а я делаю» Александр Робак спас жизнь рэперу Паффу Дэдди

Звучит, как кликбейт-заголовок, анонсирующий новый проект с Александром Робаком в главной роли. Но никакой заманухи тут нет.

Чистая правда!

В докоронавирусные сытые времена, когда русские актеры кутили на яхтах и пляжах фешенебельного курорта Сен-Тропе, уроженец Златоуста Александр Робак, в последнее время исполняющий все роли русских мужиков евдокимовского типа, пересекся...с Паффом Дэдди (он же Пи Дидди, он же Шон Комбс) — популярным рэпером из Гарлема, который в 2017 году был признан Forbes самым богатым хип-хоп исполнителем на планете. С состоянием в 820 миллионов долларов (58 миллиардов рублей). Он сотрудничал с самыми известными в мире чернокожими музыкантами - Jay-Z, Баста Раймс, Рик Росс, Usher - писал музыку для "Годзиллы", получил три "Грэмми", в том числе за дебютный альбом No Way Out, признанный семикратно платиновым, а еще часто снимался в голливудских фильмах в роли самого себя.

Если вам это ни о чем не говорит, представьте, что Евгений Стычкин отговорил от суицида и снял с Крымского моста Дженнифер Лопес. Или Александр Панкратов-Черный заступился за Эминема в чебуречной.

Как такое возможно?

Просто Робак оказался не робкого десятка, о чем сам рассказал Ивану Урганту.

- Это был 2006 год, август, - вспомнил актер. - Мы с моим другом отсняли фильм «Ненасытные», там снимался Никита Ефремов. Такая хип-хоп комедия была. Мы едем в Канны, где провели 10 дней на яхте. Пустились во все тяжкие — у нас яхта, капитан, филиппинка-повар. Приходим в Сан-Тропе, а все места для яхт заняты. Поэтому мы ее бросаем, а на берег добираемся тендером.

Робак снимал хип-хоп-комедию "Ненасытные"

Понятно, что вечера до раннего утра мы проводим в клубах, на дискотеках, отдыхаем. На третий день пошел сильный дождь, море очень волновалось. Все ложатся спать, мы расходимся по каютам, и я пошел покурить на корму. Выхожу, сажусь, в руках бокал «Розе». И вдруг слышу крик с тендера: «Help! Help!». Я встаю, понимаю, что какие-то люди просят помощи. Иду бужу капитана, говорю: «Там просят помощи». Он их причаливает, я вижу, как оттуда выходят мокрые испуганные люди. Понимаю, что там Пафф Дэдди, его мама, девушка, какие-то друзья.

Что произошло? Видать, была огромная компания, они все сели в последнюю лодку, которая была рассчитана на меньшее количество человек. И девушка его шпилькой пробила резинопластик. Сразу включился турбоподдув, но от того, что сильно болтало, к ним стала заливаться вода, они стали тонуть. А ты не докричишься ни до кого, все яхты задраены.

Александр Робак в сериале "Домашний арест"Фото: кадр из фильма

Александр, прославившийся в том числе и благодаря роли пролетария Самсонова в сериале «Домашний арест» (баллотировался в мэры со слоганом «Все говорят, а я делаю»), выдал американскому мультимиллионеру полотенца и разбудил друзей, чтоб сфотографироваться со знаменитостью.

Пафф Дэдди и Александр РОбак. Фото: the-flow.ru

Если думаете, что все это байка, — есть и фото, на котором наш спасатель обнимает продрогшего и переодетого певца из США. С тех пор они больше не встречались.