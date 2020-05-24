2020-05-23T19:33:36+03:00
Общество

Ведущие Радио России: Как «Комсомолка» в свои 95 лет умудряется подавать факты эмоционально, через сердце?

Наш обозреватель Александр Гамов побывал в прямом эфире главной радиостанции страны
Александр ГАМОВ@gamov1
Поделиться:
Корреспондент "Комсомольской правды" Александр ГамовКорреспондент "Комсомольской правды" Александр ГамовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Суббота, 23 мая. 9.19 мск

«Первая кнопка» проводного вещания

УКВ – 66,44 МГц в Москве

УКВ – 66,3 МГц в Санкт-Петербурге

Ведущие: Дмитрий Желабков, Екатерина Курицына, Вадим Тихомиров.

- В эти выходные любимая «Комсомолка» отмечает сразу два юбилея. Собственное 95-летие и 90 лет как ее заслуги были отмечены первым орденом Ленина... В любой другой компании тебя ведь не поймут: «Комсомолка» и 95 лет. Такого же не бывает? Ой, бывает. У «Комсомолки» бывает все. Она все может. Ведь это легендарная газета "Комсомольская правда», которую мы и спешим поздравить сегодня вот с таким двойным юбилеем.

Прямо сейчас с нами на связи журналист Александр Гамов. Александр, здравствуйте. С праздником вас!

- Всем привет.

- Александр, скажите, пожалуйста, а как "Комсомольская правда" умудряется до сих пор подавать факты эмоционально, через сердце?

- Ну, это, видимо, во-первых, традиция 95-летняя. А самое главное – это подбор кадров. Наш главный редактор Владимир Сунгоркин принимает на работу только эмоциональных людей. Смотрит, чтобы…

- Так как ими управлять-то?

- Ну, так.

- У него какой-то тест специальный есть на эмоциональность?

- Да, он всегда спрашивает: ты эмоциональный человек?

- Серьезно?

- Да. Если претендент отвечает «да», его тут же принимают на работу.

Причем - "Комсомольская правда" сейчас - круглосуточная. У нас теперь не только газета, у нас есть сайт «Комсомольская правда». есть Радио "Комсомольская правда".

И потом, наши представительства по всей стране и во многих зарубежных государствах – как ближнего, так и дальнего зарубежья. И везде - абсолютно только эмоциональные люди.

- Вакансии есть на зарубежные командировки?

- В принципе, это не проблема для эмоциональных людей. Особенно - если это касается Донбасса, Сирии и так далее.

- Александр, у нас один слушатель написал ВКонтакте. Если есть официальный сайт, то и газета сегодня уже не особо нужна. Ну вот именно на бумаге. Видите, так считают молодые. А вот все-таки где вас сегодня больше читают – на бумаге, на сайте? Или, может быть, уже и к радиоволнам подтягиваются?

- Нет, вы знаете, у нас газета такая - универсальная. Она адресована абсолютно всем и каждому.

У нас даже есть страница, называется «Ерошка» - это для самых маленьких. Для детей.

У нас есть странички и на сайте. Она - «Комсомолка» - у нас такая многогранная. И среди тех, кто нас читает, видит на сайте или слушает на радио / разные люди.

Кто-то любит читать в бумаге, и можно в любом киоске газету купить. И, в принципе, газета не лежит.

- Откройте тайну, почему все политические обозреватели такие умные и не идут в руководство государства?

- Ну, потому что нам хорошо платят. (С иронией) И поэтому…

- А, вот почему! Потому что кто-то должен объяснять народу действия руководства государства?

- У нас и курьеры умные, у нас все умные.

- Мы интересный факт подметили. На ежегодной пресс-конференции Поезидента Российской Федерации Александру Петровичу обязательно дают слово. Александр, вот это заслуга непосредственно журналиста Гамова или «Комсомольской правды»?

- Я думаю, что это заслуга президента, прежде всего. Потому что он видит, уже пятнадцать пресс-конференций было, и, когда он видит представителя «Комсомольской правды», дело не в моей фамилии, он…

- Александр Петрович, он ведь предложил вам стать… в президенты баллотироваться. Приняли перчатку?

- Я все еще надеюсь, что это шутка.

- (смеются) Александр, а вы сталкивались сегодня с тем, что название «Комсомолка» приходится объяснять кому-то? "Комсомольская правда" – молодому поколению, мы имеем в виду?

- Вы знаете, в нашей стране – нет. Но в Киеве мы столкнулись с такой ситуацией. И там газету несколько переименовали, когда у них началась декоммунизация так называемая, "Комсомольская правда", им показалось, слишком коммунистически звучит. Поэтому там мы называемся просто «КП».

- Александр, еще раз нижайший вам поклон. Спасибо за ваше творчество, за творчество представляемой вами газеты. Мы вас от всей души, от всей нашей огромной армии российских радиослушателей поздравляем с сегодняшним юбилеем.

- Спасибо, я все передам «Комсомолке».

Ведущие Радио России: Как «Комсомолка» в свои 95 лет умудряется подавать факты эмоционально, через сердце?

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: ««Комсомолке» - 95!»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Ингушетии произошло землетрясение
«Талибан»* объявил о прекращении огня в Афганистане на три дня
В Сети появилось видео испытания лазерного оружия в США
В Турции рассчитывают на туристов из России в этом году
В Москве скончались еще 59 пациентов с коронавирусом
Советник Джонсона, разрабатывавший правила самоизоляции в Британии, сам нарушал карантин
В российской армии выявлено более 2,1 тыс. заразившихся коронавирусом
Назвали предварительную версию смерти украинского депутата
ВОЗ: число заболевших коронавирусом в мире превысило 5,1 млн
Лену Ленину ограбили: золота и денег не взяли, но вынесли всю еду
"Бавария" отомстила за поражение "Айнтрахту", разгромив соперников 5:2 в чемпионате Германии
«Немного арифметики»: Мясников рассказал о «реальном числе» зараженных коронавирусом в России
Илон Маск по-русски признался в любви к звучанию русского языка
США успешно испытали лазерное оружие для уничтожения беспилотников
Депутат Рады найден мертвым с огнестрельным ранением в собственном офисе
Стал известен период заразности носителей коронавируса
«Спешить некуда»: Россия изучит разные варианты ответа на выход США из Договора по открытому небу
Знакомые рассказали, чем занимался в Москве захвативший банк Алексей Барышников
«Прошу прощения у всех, кого оскорбил»: разместившие фото нацистов в «Бессмертном полку» раскаялись
Захватчик банка в Москве был ранее судим за угон и грабеж
"Боруссия" победила 2:0 "Вольфсбург" в матче 27 тура чемпионата Германии
У захватчика банка в Москве долгов на 1,8 миллиона рублей
Захвативший заложников в банке в Москве пройдет психиатрическую экспертизу
Захват заложников в банке в Москве: СК показал, что на самом деле было в рюкзаке преступника