Ведущие Радио России: Как «Комсомолка» в свои 95 лет умудряется подавать факты эмоционально, через сердце?
Суббота, 23 мая. 9.19 мск
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Ведущие: Дмитрий Желабков, Екатерина Курицына, Вадим Тихомиров.
- В эти выходные любимая «Комсомолка» отмечает сразу два юбилея. Собственное 95-летие и 90 лет как ее заслуги были отмечены первым орденом Ленина... В любой другой компании тебя ведь не поймут: «Комсомолка» и 95 лет. Такого же не бывает? Ой, бывает. У «Комсомолки» бывает все. Она все может. Ведь это легендарная газета "Комсомольская правда», которую мы и спешим поздравить сегодня вот с таким двойным юбилеем.
Прямо сейчас с нами на связи журналист Александр Гамов. Александр, здравствуйте. С праздником вас!
- Всем привет.
- Александр, скажите, пожалуйста, а как "Комсомольская правда" умудряется до сих пор подавать факты эмоционально, через сердце?
- Ну, это, видимо, во-первых, традиция 95-летняя. А самое главное – это подбор кадров. Наш главный редактор Владимир Сунгоркин принимает на работу только эмоциональных людей. Смотрит, чтобы…
- Так как ими управлять-то?
- Ну, так.
- У него какой-то тест специальный есть на эмоциональность?
- Да, он всегда спрашивает: ты эмоциональный человек?
- Серьезно?
- Да. Если претендент отвечает «да», его тут же принимают на работу.
Причем - "Комсомольская правда" сейчас - круглосуточная. У нас теперь не только газета, у нас есть сайт «Комсомольская правда». есть Радио "Комсомольская правда".
И потом, наши представительства по всей стране и во многих зарубежных государствах – как ближнего, так и дальнего зарубежья. И везде - абсолютно только эмоциональные люди.
- Вакансии есть на зарубежные командировки?
- В принципе, это не проблема для эмоциональных людей. Особенно - если это касается Донбасса, Сирии и так далее.
- Александр, у нас один слушатель написал ВКонтакте. Если есть официальный сайт, то и газета сегодня уже не особо нужна. Ну вот именно на бумаге. Видите, так считают молодые. А вот все-таки где вас сегодня больше читают – на бумаге, на сайте? Или, может быть, уже и к радиоволнам подтягиваются?
- Нет, вы знаете, у нас газета такая - универсальная. Она адресована абсолютно всем и каждому.
У нас даже есть страница, называется «Ерошка» - это для самых маленьких. Для детей.
У нас есть странички и на сайте. Она - «Комсомолка» - у нас такая многогранная. И среди тех, кто нас читает, видит на сайте или слушает на радио / разные люди.
Кто-то любит читать в бумаге, и можно в любом киоске газету купить. И, в принципе, газета не лежит.
- Откройте тайну, почему все политические обозреватели такие умные и не идут в руководство государства?
- Ну, потому что нам хорошо платят. (С иронией) И поэтому…
- А, вот почему! Потому что кто-то должен объяснять народу действия руководства государства?
- У нас и курьеры умные, у нас все умные.
- Мы интересный факт подметили. На ежегодной пресс-конференции Поезидента Российской Федерации Александру Петровичу обязательно дают слово. Александр, вот это заслуга непосредственно журналиста Гамова или «Комсомольской правды»?
- Я думаю, что это заслуга президента, прежде всего. Потому что он видит, уже пятнадцать пресс-конференций было, и, когда он видит представителя «Комсомольской правды», дело не в моей фамилии, он…
- Александр Петрович, он ведь предложил вам стать… в президенты баллотироваться. Приняли перчатку?
- Я все еще надеюсь, что это шутка.
- (смеются) Александр, а вы сталкивались сегодня с тем, что название «Комсомолка» приходится объяснять кому-то? "Комсомольская правда" – молодому поколению, мы имеем в виду?
- Вы знаете, в нашей стране – нет. Но в Киеве мы столкнулись с такой ситуацией. И там газету несколько переименовали, когда у них началась декоммунизация так называемая, "Комсомольская правда", им показалось, слишком коммунистически звучит. Поэтому там мы называемся просто «КП».
- Александр, еще раз нижайший вам поклон. Спасибо за ваше творчество, за творчество представляемой вами газеты. Мы вас от всей души, от всей нашей огромной армии российских радиослушателей поздравляем с сегодняшним юбилеем.
- Спасибо, я все передам «Комсомолке».
Ведущие Радио России: Как «Комсомолка» в свои 95 лет умудряется подавать факты эмоционально, через сердце?
ИСТОЧНИК KP.RU
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