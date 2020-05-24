Николай Токарев: «Комсомольская правда» формирует общественное мнение

Президент ПАО «Транснефть» Николай Токарев, прислав поздравительную телеграмму главному редактору газеты, поздравил коллектив «Комсомольской правды» с 95-летием.

- Юбилей газета встречает в ранге авторитетного СМИ, одного из самых уважаемых и популярных в стране, - написал Токарев.

Президент «Транснефти» подчеркнул, что несмотря на почтенный возраст, издание остается верным духу юности, и отметил сформированные за десятилетия профессиональные принципы сотрудников газеты.

В поздравительной телеграмме на имя главного редактора «КП» Владимира Сунгоркина говорится:

«Уважаемый Владимир Николаевич, сердечно поздравляю Вас и весь коллектив «Комсомольской правды» с 95-й годовщиной издания.

Эту солидную дату газета встречает в статусе современного, авторитетного средства массовой информации, одного из самых уважаемых и популярных периодических изданий нашего времени. Любимая многими поколениями советских и российских читателей, газета остается верна духу юности, высоким профессиональным принципам, сформированным и проверенным на подлинность, на прочность ее многочисленными авторами, корреспондентами, редакторами.

Современная «Комсомолка» является важным и ценным источником информации, серьезной дискуссионной площадкой, весомым фактором формирования общественного мнения.

В этот торжественный день мне особенно приятно выразить самую положительную оценку нашему налаженному сотрудничеству, которое успешно развивается на протяжении уже нескольких лет и, уверен, будет укрепляться и далее. Признателен Вам и Вашим коллегам за конструктивное взаимодействие, за точность, добросовестность, ответственный и взвешенный подход к работе с информацией о деятельности ПАО «Транснефть», о задачах и перспективах трубопроводной отрасли.

Желаю «Комсомолке» всегда оставаться юной, яркой, интересной, идти в ногу со временем и находить отклик в сердцах новых и новых поколений читателей».