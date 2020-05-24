2020-05-24T08:30:25+03:00
Общество

Николай Токарев: «Комсомольская правда» формирует общественное мнение

Президент «Транснефти» поздравил «Комсомольскую правду» с юбилеем
Дмитрий КОЗУРОВ
Поделиться:
Николай ТокаревНиколай Токарев
Изменить размер текста:

Президент ПАО «Транснефть» Николай Токарев, прислав поздравительную телеграмму главному редактору газеты, поздравил коллектив «Комсомольской правды» с 95-летием.

- Юбилей газета встречает в ранге авторитетного СМИ, одного из самых уважаемых и популярных в стране, - написал Токарев.

Президент «Транснефти» подчеркнул, что несмотря на почтенный возраст, издание остается верным духу юности, и отметил сформированные за десятилетия профессиональные принципы сотрудников газеты.

В поздравительной телеграмме на имя главного редактора «КП» Владимира Сунгоркина говорится:

«Уважаемый Владимир Николаевич, сердечно поздравляю Вас и весь коллектив «Комсомольской правды» с 95-й годовщиной издания.

Эту солидную дату газета встречает в статусе современного, авторитетного средства массовой информации, одного из самых уважаемых и популярных периодических изданий нашего времени. Любимая многими поколениями советских и российских читателей, газета остается верна духу юности, высоким профессиональным принципам, сформированным и проверенным на подлинность, на прочность ее многочисленными авторами, корреспондентами, редакторами.

Современная «Комсомолка» является важным и ценным источником информации, серьезной дискуссионной площадкой, весомым фактором формирования общественного мнения.

В этот торжественный день мне особенно приятно выразить самую положительную оценку нашему налаженному сотрудничеству, которое успешно развивается на протяжении уже нескольких лет и, уверен, будет укрепляться и далее. Признателен Вам и Вашим коллегам за конструктивное взаимодействие, за точность, добросовестность, ответственный и взвешенный подход к работе с информацией о деятельности ПАО «Транснефть», о задачах и перспективах трубопроводной отрасли.

Желаю «Комсомолке» всегда оставаться юной, яркой, интересной, идти в ногу со временем и находить отклик в сердцах новых и новых поколений читателей».

Президент «Транснефти» поздравил «Комсомольскую правду» с юбилеем

Президент «Транснефти» поздравил «Комсомольскую правду» с юбилеем

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: ««Комсомолке» - 95!»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Набрала шесть кило на самоизоляции, пришлось менять гардероб. Советы от стилиста — как скрыть лишнее
Профессиональный стилист-шоппер Катя Старлинг помогла редактору «КП»-Самара» скрыть лишнее, показала универсальные вещи и рассказала, что можно носить этим летом.
Новости 24
Дмитрий Афанасьев: желающих учиться в вузах платно будет меньше
Замминистра науки объяснил, сколько будут платить студенты вузов за обучение в 2020 году
Дмитрий Афанасьев сообщил, когда добавят бюджетные места в региональные вузы
Замминистра науки рассказал, как будет организована вторая волна зачисления в вузы
Замминистра науки: правила приема в вузы не будут меняться из-за коронавируса
Дмитрий Афанасьев рассказал, можно ли подать документы в вузы очно во время пандемии
Замминистра науки объяснил, во сколько вузов могут подать документы абитуриенты
Приемная кампания в вузы в 2020 году начнется в июне
Москва и Подмосковье прошли пик эпидемии коронавируса
В России от коронавируса умерли 153 человека за сутки
Под наблюдением врачей из-за коронавируса остаются 282 тысячи жителей России
В Москве от коронавируса вылечились еще 2427 пациентов
Коронавирус у Алены Бабенко: что известно о состоянии здоровья актрисы
Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам
Правительство выделило 100 миллиардов рублей на поддержку регионов из-за пандемии
Трамп отправился играть в гольф во время пандемии коронавируса
Число жертв коронавируса в мире превысило 342 тысячи человек
New York Times опубликовала на первой полосе список умерших от коронавируса
Ученые предупредили жителей Москвы об экстремальной летней жаре
Российское посольство призвало Bloomberg извиниться за дезинформацию о рейтинге Путина
Названы преодолевшие пик коронавируса регионы России
Последние новости на утро 24 мая 2020: В Минздраве назвали условие неуязвимости россиян к коронавирусу
Более 370 россиян возвращаются на Родину из США
В Минздраве назвали условие неуязвимости россиян к коронавирусу