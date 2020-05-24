Коронавирус в Турции, последние новости на 24 мая 2020: страна готовится к туристическому сезону

На текущий момент в Турции уже открыты торговые центры, магазины, заведения общепита. Местным жителям можно выходить на прогулки. Последние новости о коронавирусе в Турции на 24 мая 2020 года таковы: в стране зафиксировано 155 686 случаев заболевания с начала эпидемии, 4 308 человек скончались, 117 602 человека выздоровели.

Турция готовится к началу туристического сезона. Власти даже составили список требований к отелям, который состоит из 132 пунктов. Если вдруг у гостя обнаружат высокую температуру, его отправят в изолятор. Он должен быть оборудован в каждом отеле. В изоляторе должна быть кровать, медоборудование и комната для врачей. Если вдруг туристу станет плохо, его отправят в больницу.

Также в отелях между предметами мебели и шезлонгами должна сохраняться дистанция в полтора метра. Даже на пешеходные дорожки нанесут разметку.

Кроме того, всех туристов будут проверять на COVID-19. В аэропортах для этого организуют специальный пункт с медиками. В случае, если у туриста обнаружат вирус, его изолируют. А также всех, кто летел с ним в самолете.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Турции на 24 мая 2020 года, накануне за сутки число зараженных возросло на 1186. За 24 часа от COVID-19 скончались 32 человека.