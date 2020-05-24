Коронавирус в Италии, последние новости на 24 мая 2020: стало известно, когда в стране откроются театры

По последним новостям о коронавирусе в Италии на 24 мая 2020 года, в стране зафиксировано 229 327 случаев заражения COVID-19 с начала эпидемии, 138 840 человек выздоровели, 32 735 человек - скончались.

Страна долго боролась с «чумой 21 века». Напомним, вспышка произошла на севере страны, и в скором времени инфекция перекинулась на всю территорию. В больницах не хватало коек для новых пациентов, заканчивались средства защиты. Но Италия смогла преодолеть пик эпидемии. Кроме того, власти других стран пришли на помощь и посылали гуманитарный груз, а также отправляли своих медиков на выручку итальянским.

Уже в мае в Италии частично сняли ограничительные меры – ведь число смертей от COVID-19 снижается, пациентов в палатах интенсивной терапии не так много. Да и в целом число госпитализированных уменьшилось в разы. Сейчас уже итальянцы могут не сидеть дома, как еще месяц назад, а выходить на прогулки в парки и заниматься спортом.

Также в стране разрешили проводить службы в храмах, открыли магазины и торговые центры, кафе бары и рестораны. Кроме того, итальянцы совсем скоро смогут путешествовать по стране. А вот въезд в Италию для туристов из стран с плохой эпидемиологической обстановкой пока будет закрыт.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Италии на 24 мая 2020 года, планируется, что уже с 15 июня в стране откроются кинотеатры, театры и концертные залы. Кроме того, на этой неделе в Италии разрешили отелям и гостиницам возобновить работу.