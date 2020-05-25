2020-05-25T10:56:56+03:00
Общество

К местам несения службы отправились первые призывники из Ростовской области

Новобранцы пополнят ряды Воздушно-космических войск России
БЕЛЯЕВ Юрий
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Перед тем, как начать военную службу, донские призывники трижды сдавали тесты на коронавирус. Фото: Правительство Ростовской областиПеред тем, как начать военную службу, донские призывники трижды сдавали тесты на коронавирус. Фото: Правительство Ростовской области
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Призванные этой весной на военную службу срочники из разных регионов начинают прибывать к местам несения службы. В их числе - первые новобранцы из Ростовской области, пополнившие ряды Воздушно-космических сил Российской Федерации.

Как сообщил заместитель регионального губернатора Вадим Артемов, юноши прибыли на пункт отбора 18 мая из нескольких донских муниципалитетов. Разумеется, обязательным условием их попадания в российскую армию стало обязательное тестирование на коронавирус. Его произвели трижды.

Первый раз новобранцев проверили в районных военкоматах, второй тест призывники сдали в день прибытия на пункт отбора, финальную пробы у них взяли уже по прибытию к месту несения военной службы. Все анализы были отрицательными.

По словам донского замгубернатора, эти меры являются частью глобальных мероприятий по недопущению заноса COVID-19 в Вооруженные силы России. Он пояснил, что с 14 мая специалисты радиационной, химической и биологической защиты Южного военного округа производят дезинфекцию территории и внутренних помещений призывного пункта специальными хлорсодержащими средствами. Такая обработка проводится каждые два часа — причем не только внутри зданий. Раствор используют и для санитарных мероприятий на прилегающей к пунктам территории.

Вадим Артемов добавил, что максимальное обеспечение безопасности новобранцев, прибывающих на сборный пункт — это задача, поставленная губернатором Ростовской области Василием Голубевым и командованием Южного военного округа.

Для обеспечения безопасности на призывных пунктах имеются бесконтактные термометры, бактерицидные облучатели, тест-системы, а также средства индивидуальной защиты для призывников и медперсонала. Имеются в наличии и хлорсодержащие дезинфицирующие средства с медицинскими препаратами.

Обращаясь к призывникам с напутственной речью, Вадим Артемов отметил, что этот призыв является особенным. Он напомнил о подвиге Победы — ведь ровно 75 лет назад советский воины-освободители одолели немецко-фашистских захватчиков.

- Уверен, вы не посрамите памяти предков! - подчеркнул заместитель губернатора.

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