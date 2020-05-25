2020-05-25T12:40:33+03:00
Происшествия

В Москве мужчина с пистолетом напал на семью известного педиатра

Сын доктора попал в больницу после нападения
Иван РУНЕВ
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Фото: Олег ЗОЛОТО
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Все случилось 23 мая в частном доме в одном из садовых товариществ Москвы, где вместе со своим сыном проживает известная педиатр - врач с 35 летним стажем, главный врач в многопрофильной московской частной клинике, которой она же и владеет. В тот день женщина вместе со своим 31-летним сыном принимали в своем доме гостя. Застолье шло тихо и спокойно, пока в один момент гость доктора не перебрал со спиртным.

«Перебравший алкоголя мужчина стал конфликтовать с хозяевами, ругаться и угрожать им. Внезапно гость выхватил из-за пазухи пистолет и направил его на женщину и ее сына, обещая, что сейчас пристрелит их. Завязалась потасовка, в ходе которой 31-летний сын врача получил телесные повреждения и был госпитализирован нарядом скорой помощи в больницу с диагнозом закрытый перелом правой ключицы со смещением. В ходе оперативных действий был установлен агрессивный гость - им оказался некий Сергей Н. сотрудник клиники», - рассказал KP.Ru источник в правоохранительных органах

В настоящее время полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего конфликта. Оперативникам предстоит выяснить, что именно случилось во время застолья в доме главного врача московской клиники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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