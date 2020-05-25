К юбилею «Комсомолки» в Viber появился тематический стикерпак

В Viber, одном из топ-2 приложений для общения в России, появился стикерпак, посвященный юбилею «Комсомольской правды». Издательский дом, начинавший свое существование с выпуска молодежной газеты, в этом году отмечает 95-летие и дарит пользователям набор праздничных стикеров.

Сообщество «Комсомольской правды» в Viber насчитывает более 20 тысяч подписчиков, которые ежедневно в режиме реального времени получают последние новости о событиях, происходящих в России и мире.

«”Комсомольская правда” сегодня – это средство по-настоящему массовой информации. Газета, сайт, радио, книжное издательство – у “Комсомолки” для каждого найдется интересный формат. Я не знаю людей, которым бы не было знакомо это название. Надеемся, что стикеры позволят изданию выйти на новый уровень взаимодействия со своей аудиторией», - подчеркнула Анна Знаменская, директор по глобальному развитию бизнеса Rakuten Viber.

«Мы рады подарить нашим читателям особенный набор стикеров, посвященный дню рождения "Комсомолки". Он поможет дружить, общаться и, конечно, обсуждать новости в Viber. Желаю нам всем, чтобы хороших новостей становилось все больше и больше», - отметила Олеся Носова, издатель сайта KP.RU.