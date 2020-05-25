2020-05-25T14:59:17+03:00
Общество

Мама всегда виновата: в беби-бокс ребенка отнес отец, а оштрафуют опять женщину

Громкая история из Перми натолкнула колумниста "КП" на рассуждения
Дина КАРПИЦКАЯ
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Громкая история из Перми натолкнула колумниста "КП" на рассужденияГромкая история из Перми натолкнула колумниста "КП" на рассужденияФото: Shutterstock
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В беби-бокс ребенка отнес отец, а виновата опять мать? Громкая история из Перми натолкнула нашего колумниста на рассуждения, о том, что во всех детских бедах у нас в России всегда винят только женщин.

Может это отголоски войны (когда все мужчины ушли на фронт), А может эта несчастная статистика, что «на 10 девчонок 9 ребят», которых на всех не хватает и надо беречь.... Но у нас что не случись, виновата всегда мать. Как не история, всегда во всех детских бедах винят только женщин. Сама «нарожала», сама и разбирайся. А с отцов, как-будто, взятки гладки? И это не просто мнение общества, но и позиция государства. Примеров хоть отбавляй.

Вот свежий - пока жена ушла в гости, муж в отместку или просто от нежелания возиться с собственным годовалым отпрыском, отнес и сдал его в «беби-бокс». Кто не в курсе, это такие окошки при роддомах, куда анонимно можно положить младенца-отказника. В три часа ночи отнес. Узнав об этом молодая мать и ее родители (бабушка с дедушкой) тут же спохватились и примчались за ребенком. Целую неделю были разбирательства, работали органы опеки, выясняли, можно ли передать ребенка в семью. Ничего ему там не будет ли? Ведь положить младенца в «окно жизни» просто, а вот забрать…

И что в итоге? В возбуждении уголовного дела против отца отказано. А против матери комиссия по делам несовершеннолетних намеревается возбудить административное делопроизводство, обвинив ее в «Ненадлежащем исполнении родительских обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов» своего ребенка. Ей грозит штраф. Хорошенькие дела, ничего не скажешь. Если перевести с юридического на человеческий, не того папашу ты выбрала, дорогая. Не может он ни воспитывать, ни содержать… Вот и отвечай. И слава богу хоть рублем, а не ребенком. То есть «отец-года» (как его уже окрестили в соцсетях) со всем справился на «отлично» (действительно, в госучреждении малышу ничего не грозит), а мама, ишь ты, в гости пошла.

А я вообще не считаю, что эта конкретная мама в чем-то виновата. Даже если она ушла на день рождения и засиделась там до утра. Что такое 24/7 находиться с младенцем я прекрасно знаю, проходила эту стадию жизни. Это очень сложно и физически и психологически. Все сейчас выли на самоизоляции, а женщина в декрете фактически на нее и уходит на долгие три года. Мамы любят своих детей, очень. Но каждая может время от времени психануть и просто уйти в ночь. Просто почувствовать себя свободной личностью. И оставила она своего ребенка не с кем-нибудь, не одного, а родным отцом. И не младенца, а подрощенного годовалого карапуза. Папаша этот что, за 365 дней жизни бок о бок не научился памперсы менять и спать укладывать? И потом, в Конституции, и Семейном кодексе у нас ответственность отца и матери равны. За что ее тогда штрафовать-то? За то, что с мужем поругалась и ушла, чтобы он почувствовал, какого это с ребенком один на один? Чтобы оценил ее труд?

Я много пишу про семейные драмы. И всегда-всегда чтобы ни случилось ответственность на женщинах. Девочка-маугли, которую нашли в захламленной квартире на Ленинградке — мать в тюрьму. Отец? Он просто мелькнул где-то в эфирах ток-шоу и все, заявив, что про дочь знал, а заниматься ею не считал нужным. Гуляет дальше, делает детей. Избитый отчимом до полусмерти 8-летний Макарий из Мончегорска. Опять та же картина — мать наказывают по всей строгости закона (и правильно делают), а отец законный, родной, как жил, так и живет. А где ты был то все эти годы? Не знал что ли, что твоя кровиночка в опасности? Оставил его и дело с концом, с зарплаты отчисляют алименты и привет. Он даже его ни разу в жизни не видел. 6-летний мальчик, которого мама с пакетом на голове отправила гулять ночью в парк Лосиный остров. Ее в наручники, в тюрьму. Отец — московский бизнесмен — живет, как жил. С него ничего, никакой ответственности. Сестры Хачатурян опять же. Отец-изверг творил, что хотел. Бил, унижал, издевался над всеми. Ни полиция, никто не помогал. В итоге мать ушла из дома и видела детей украдкой. Ее обвинили в том, что «оставила», «кукушка».

Да что там, у нас прекрасно закрепилось в быту и в документах, в статистике, везде такое понятие, как «мать одиночка», «разведенка с ребенком» и т.д. Это обыденность. А «отцы — одиночки» - это редкость, ценное ископаемое про которое в газету надо писать на первую полосу. Ибо герой! Но в природе все одинаково. Ровно столько сколько матерей-одиночек, у нас «отцов года», «свободных мужчин, без обязательства и вредных привычек». Кроме одной, забывчивости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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