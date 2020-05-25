Восстановить российскую экономику может возврат НДС к уровню 18%

Торгово-промышленная палата (ТПП) направила в правительство свои предложения для общенационального плана по восстановлению экономики, который по поручению президента должен быть подготовлен до 1 июня. Всего ТПП выдвинула порядка 140 предложений с упором на снижение нагрузки на бизнес.

В первую очередь в ТПП вступились за владельцев коммерческой недвижимости и торговые центры, которые не включены в программы государственной поддержки. С другой стороны, принятый закон о досрочном расторжении договоров аренды не устраивает ни арендаторов, ни арендодателей.

- ТЦ закрыты второй месяц, наблюдается серьезное снижение выручки на 80-90%, - заявил во время онлайн-конференции Александр Каньшин, председатель комитета по предпринимательству в сфере экономики недвижимости ТПП РФ. - Дополнительная сложность в том, что владельцы торговых центров не могут полностью остановить работу объектов, потому что есть целый ряд систем, которые должны функционировать (пожаротушение, видеонаблюдение и прочее).

ТПП, в частности, выступила за следующие меры поддержки.

1. Включение индустрии коммерческой торговой недвижимости в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса.

2. Дешевые и длинные займы для бизнеса.

- Нужно всемерно способствовать удешевлению кредитов до 3-4%, - считает Александр Каньшин. - И давать их нужно на 10-12 лет. У владельцев ТЦ и арендаторов должен быть кредитный маневр.

3. Снижение НДС минимум на 2%, а также введение налоговых каникул минимум до конца января 2021 года. Кроме того, предлагается на полгода заморозить налог на имущество и налог на землю. Следом должен последовать временный мораторий на повышение налогов.

- Налоговая нагрузка, безусловно, высока, и не только в отрасли коммерческой недвижимости, - комментирует Каньшин. - Важно учесть обеднение населения, в том числе из-за санкций, повышения НДС. Переход исчисления налога на имущество от кадастровой на балансовую стоимость увеличило нагрузку в 5 с лишним раз. Мы обращаемся к государству с просьбой проводить гораздо более либеральную, стимулирующую налоговую политику.