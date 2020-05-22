«Это цветы на могилку бизнеса»: арендаторы и владельцы торговых центров никак не могут прийти к согласию

Госдума сегодня в третьем чтении принимает очередной документ, который должен помочь российскому бизнесу и гражданам, страдающим от пандемии. Самый долгожданный пункт - попытка разрешить спор между арендаторами и арендодателями. Торговых и бизнес-центров в каждом городе много. Но сейчас почти все они закрыты. Несут убытки и владельцы помещений, и те, кто их снимает. Правительство взялось урегулировать конфликт интересов.

КОМПРОМИСС В ПОЛЬЗУ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ

Поначалу правительство встало на позицию арендаторов. В Минэкономразвития их активно поддержали. Потому что спорить с крупными арендодателями предпринимателям, особенно мелким, было сложно. Веса в переговорах не хватает, чтобы диалог шел на равных.

В первой версии законопроекта бизнесу хотели дать право не только в одностороннем порядке разрывать договор аренды, но и не платить любые штрафные санкции, предусмотренные этим договором. Более того, арендодатели обязаны были вернуть обеспечительный платеж (обычно его берут за 2-3 месяца вперед).

Но такой расклад не устроил владельцев коммерческих помещений. И они продавили собственные поправки в закон. Их в итоге Госдума и приняла. Теперь у арендаторов осталась лишь возможность разорвать договор, если торговый или офисный центр откажется идти на уступки, но депозит владельцы недвижимости возвращать не обязаны. При этом процент скидки в законе не прописан. Если предприниматель просит скидку в 50%, а ТЦ готов скинуть лишь 5%, кто будет прав по закону? Не ясно. Тем не менее депутаты считают, что нашли компромисс и смогли соблюсти баланс интересов.

- Недопустима ситуация, когда сегодня арендодатели могут выкручивать арендатору руки и делать все что угодно, а арендатор фактически бесправен. Точно так же мы считаем, что будет совершенно неправильно, если мы развернем эту ситуацию в обратную сторону и выкручивать руки теперь будут арендаторы, - заявил глава бюджетного комитета Госдумы Андрей Макаров.

Предприниматели, арендующие площади, так не считают.

- Новый закон никак нам не поможет. Я и так могу разорвать договор в одностороннем порядке и в большинстве случаев без каких-либо серьезных штрафов. Больше похоже на издевательство. Потому что если я разрываю договор, значит я съезжаю и мой бизнес закрылся. Даже если бы нам возвращали обеспечительный платеж, это были бы цветочки на могилку, - говорит Дмитрий Порочкин.

Владельцы торговых центров свою радость по поводу изменившегося законопроекта почти не скрывают. Хотя и до сих пор настаивают, что вмешиваться в споры хозяйствующих субъектов государство не должно.

- Отношения между арендодателем и арендатором определяются двусторонним договором. Государственное участие здесь лишь приведет к снижению доверия между участниками договорных отношений, однако компромиссный вариант мы считаем наиболее корректным. Рады тому обстоятельству, что большая часть наших предложений вошла в принятый во втором чтении текст, - пояснили в Российском совете торговых центров.

КРЕДИТЫ - НЕ ПОВОД ТОРГОВАТЬСЯ

Справедливости ради, владельцы коммерческой недвижимости тоже пострадали. Отрасль по какому-то недоразумению до сих пор не попала в число наиболее пострадавших от коронавируса. И вот эту поправку лоббисты рантье никак не могут продавить. При этом арендодатели тоже бывают разные. Элитные торговые центры в Москве навстречу арендаторам идти обычно отказываются. До кризиса ставки там были запредельные, но к ним все равно стояла очередь из желающих арендовать там площади. Отсюда и позиция: «Не нравится - съезжайте».

Тем не менее ТЦ попроще и владельцы небольших помещений навстречу своим клиентам идут охотнее. Понимают, что лучше дать скидки и отсрочки. Если кто-то съедет, не факт, что в кризис получится найти другого арендатора.

- Лично мы пошли навстречу всем клиентам. Кто совсем закрыт, им полностью обнулили аренду. Они платят только за эксплуатационные расходы. А тем, кто остался работать, но выручка упала, дали скидку пропорционально падению их доходов, - рассказал «КП» владелец крупного ТЦ в одном из областных центров. - Но нам еще повезло. У нас нет кредитов.

Это, кстати, главный аргумент арендодателей. Многие владельцы коммерческой недвижимости строили объекты и развивали бизнес на заемные деньги. Задолженность арендодателей перед банками составляет 6 триллионов рублей. Мол, если они перестанут платить, это приведет к коллапсу уже банковской системы.

- Кредиты - это личное дело каждого. У многих арендаторов тоже есть кредиты, и им тоже нужно платить зарплаты сотрудникам, - не согласен один из столичных предпринимателей. - Самый правильный компромисс - когда арендаторы платят лишь эксплуатационные расходы: за охрану, за электричество, за уборку помещений. То есть за поддержание торгового центра в работоспособном состоянии. Все остальное пусть оплачивает владелец ТЦ. Если у меня нулевая выручка, почему я должен платить и банку, и арендодателю, и своим сотрудникам, а торговый центр, у которого часть выручки от супермаркетов, аптек и зоомагазинов осталась, требует полную плату еще и с меня?

КРУПНЫЙ БИЗНЕС ПАДАЕТ ГРОМЧЕ

В помощи бизнесу государство пока очень избирательно. Помогают лишь тем, кто непосредственно пострадал от коронавируса. Точнее тем отраслям, которые попали в законодательно утвержденный список. Более того, помощь зачастую распространяется только на малый и средний бизнес. Чиновники, видимо, не понимают, что крупный бизнес может дольше выстоять, но падать будет громче.

- Более 75% арендаторов не относятся к малому и среднему бизнесу. Поэтому принятая редакция не решает проблем подавляющего большинства арендаторов из нескольких секторов экономики, которые формируют значительное количество рабочих мест и налоговых поступлений, - говорит Сергей Беляков, председатель Президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

По его словам, это ставит крупный бизнес в очень сложное финансовое положение, которое сильно ухудшится без возможности пересмотра арендных платежей. От больших компаний зависит очень многое. В том числе самочувствие огромного числа контрагентов-поставщиков различных товаров и услуг.

- Мы ведем переговоры со всеми арендодателями. Процесс идет сложно. Кто-то вменяемый, а кто-то - нет, - рассказал «КП» гендиректор сети развлекательных центров в Москве. - Закон поможет только тем бизнесам, которые могут легко хлопнуть дверью и уйти. Например, магазины одежды. Забрали товар и типовое оборудование, а стоимость отделки не критична. Другое дело - кинотеатры или фитнес-центры. Тут очень высока стоимость ремонта, а оборудование имеет низкую вторичную стоимость. Условно, вложил 150 - 200 млн рублей, а вытащить сможешь максимум 20 - 30 млн. И еще не факт, что арендодатель в такой сложной ситуации разрешит тебе вынести твое же имущество.

РАЗДЕЛИТЕ РИСКИ ИЛИ ПОМОГИТЕ МАТЕРИАЛЬНО

Решить спор между арендаторами и арендодателями сложно. Рынок слишком разношерстный. То, что сейчас делает государство, это попытка равномерно распределить убытки между участниками рынка. Себя в число потерявших правительство записывать не хочет. А зря.

- Лучше бы государство создало реальные меры поддержки, которые позволили бы максимальному числу людей сохранить бизнес. Проблема в том, что за арендованное помещение кто-то должен заплатить: либо арендатор, либо арендодатель, либо государство. Логичнее было бы разделить убытки. Например, если я сохраняю свой бизнес и рабочие места, то я плачу лишь треть от аренды, вледелец помещения дает скидку на треть и государство компенсирует арендодателю оставшуюся треть, - предлагает Дмитрий Порочкин.

И в этом предложении есть логика. Если государство сэкономит деньги сейчас, то в будущем оно потеряет больше. Многие предприниматели уже съехали с арендованных площадей, не надеясь, что смогут справиться с убытками и вести бизнес после пандемии. А ведь это налоги, страховые взносы, рабочие места.

Кстати, в законопроекте есть интересный пункт. Мол, в течение 2020 года арендодатель обязан не повышать плату для тех предпринимателей, которые будут пролонгировать договор на новый срок.

- Сначала мы бились и продолжаем биться за то, чтобы как можно меньше платить сейчас. Но теперь начали биться за те тарифы, которые будут после выхода из карантина, - говорит гендиректор сети развлекательных центров. - Мы уже сейчас понимаем, что наша отрасль будет восстанавливаться минимум один-два года. Люди не станут сразу ходить в кинотеатры. И не только потому, что будут бояться заразиться, но и потому, что у них не будет денег. Самое страшное для нас - это массовая безработица и сокращение доходов.

По мнению эксперта, нужно сделать две вещи. Во-первых, чтобы спасти бизнес и сохранить рабочие места, нужно отменить налоги в этом году. Не отсрочить, а именно отменить. Иначе очень многие обанкротятся, а на их место никто не придет. Во-вторых, гражданам необходимо дать прямую денежную поддержку. Это увеличит спрос в экономике. И тогда бизнес сможет выжить сам. Нынешний экономический кризис - рукотворный. Коронавирус и всеобщий карантин нельзя было предсказать, поэтому перекладывать нерыночные издержки только на плечи предпринимателей неправильно.