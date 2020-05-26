Почему сейчас самое время задуматься об экологии

Пандемия коронавируса – не конец света. Да, это достаточно опасная реальность, с которой придется нам всем жить, но она заставляет нас задуматься о том, насколько хрупко наше благополучие и как важно заботиться о том, чтобы мир был безопасным и здоровым. Не в последнюю очередь речь идет об экологии, в частности – о необходимости сокращать объемы отходов, которые ежедневно направляются на полигоны. Так, в эти дни компания «Балтика» объявила, что к 2022 году обеспечит сбор и переработку не менее 50% своей упаковки.

ОБЕСПЕЧИТЬ ПЕРЕРАБОТКУ ВТОРСЫРЬЯ

Почему мы обратили внимание на этот факт? Наша страна тонет в мусоре. Впрочем, такая картина еще относительно недавно была по всему миру, но развитые страны нашли выход из положения. Приняли законы, гарантирующие организацию сбора и переработки твердого бытового мусора, сформировали культуру обращения с отходами. Купил человек новый телевизор? И упаковка, и пенопласт, и старый телевизор не будут гнить на свалке – их соберут и переработают специальные компании. Причем так обстоит дело со всеми видами твердых отходов.

Россия пока не решила мусорной проблемы. Текущая практика реформы обращения с отходами получила негативные оценки, а новая обсуждаемая концепция пока не устраивает ни экологов, ни государство, ни бизнес. Но это не значит, что у проблемы нет решения и никто не предлагает пути выхода из сложившейся ситуации. Например, пивоваренная компания «Балтика» уже добилась заметных результатов в области экологии, существенно снизив экослед готовой продукции. Компания задолго до внедрения принципа расширенной ответственности производителя занимается вопросом сбора и переработки упаковки, с 2013 года развивая проект «Принеси пользу своему городу». В 2019 году в его рамках было собрано и отправлено на вторичное использование более 100 тыс. тонн отходов упаковки, включая 15 тыс. тонн ПЭТ. В 2019 году компания заключила контракты с 19 новыми компаниями-партнерами для сбора и переработки вторсырья: охват проекта «Принеси пользу своему городу» увеличился до 10 тыс. контейнеров для раздельного сбора в 50 городах.

Кроме того, «Балтика» запустила пилотный проект с сетью «ВкусВилл», разместив в магазинах фандоматы по приему пластиковых бутылок и банок из алюминия. Собранное сырье обретает вторую жизнь: сегодня в поставляемых компании банках и бутылках содержится до 30% переработанных материалов. У компании амбициозные планы: всего через два года пивовары планируют собирать и перерабатывать уже не менее половины всей выпущенной компанией упаковки, включая 58% объемов «пластика».

Причем сбор и утилизация упаковки – это лишь один из большого количества экологических проектов «Балтики». С 2015 года пивоварни снизили на четверть выбросы углекислого газа и потребление воды. С 2017 года компания инвестировала 1,6 млрд рублей в строительство очистных сооружений в Новосибирске, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге.

В ЦЕЛОМ СОБИРАЮТ ДО 15 ПРОЦЕНТОВ

Насколько это серьезные цифры? Очень внушительные.

В марте «Комсомольская правда» провела круглый стол, в котором приняли участие ключевые игроки рынка вторичного сырья. В том числе ассоциация «РусПЭК». Сейчас в ассоциацию входят 20 крупнейших производителей, которые уже несколько лет организовывают сбор и переработку упаковки. Установлено около 17 тыс. контейнеров для раздельного сбора мусора, запущены пилотные проекты с фандоматами, экомобили и многое другое. С 2016 года удалось переработать около 700 тыс. тонн упаковки. По данным исполнительного директора ассоциации «РусПЭК» Любови Меланевской, в 2019 году доля переработки упаковки составила 7–8% от общего объема, выпущенного на рынок.

В отдельных случаях доля переработки упаковки достигает 15%, но это все равно очень мало. Поэтому планы «Балтики» очень существенны для страны в целом, – отметил заслуженный эколог России, директор Всероссийского института природы Андрей Пешков. – Сейчас закон предлагает производителю заплатить экологический сбор (на который затем государство организовывает сбор и переработку отходов) или самостоятельно наладить утилизацию упаковки. «Балтика» идет по второму пути. Причем если бы другие производители также серьезно относились к этому вопросу, то экологическая ситуация в нашей стране была бы гораздо менее напряженной.

Проще говоря, если бы все производители и импортеры товаров относились к утилизации отходов, как «Балтика», то уровень переработки вторичного сырья вырос многократно.