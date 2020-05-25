Ученые: пение – настоящее лекарство от стресса

Вы наверняка видели ролики, как люди в Италии в разгар пандемии в определенный час выходили на балконы, чтобы вместе спеть изумительные арии. Новости с Аппенинского полуострова в то время были просто шокирующими: в итоговых программах крутили кадры, как вереницы гробов с умершими от Cоvid-19 везут по пустынным ночным городам, и число заразившихся взлетало вверх, несмотря ни на какие карантины. Но люди выходили и пели, давая надежду другим, что однажды весь этот ужас закончится.

А когда все немного успокоилось, ученые и эту магию разложили на составляющие. И выяснилось, что пение – действительно отличный антистресс: все дело в гормонах и балансе кислорода.

Эндорфины

Если вы хотя бы раз были в тренажерном зале, вы знаете, как действует «гормоны счастья». В какой-то момент ваш мозг откликается на физические упражнения, и вбрасывает порцию эндорфинов. За полчаса тренировки концентрация «гормонов радости» в крови увеличивается в 5–7 раз. И сразу же человек становится спокойнее, самооценка его повышается, он доволен жизнью.

- В любой ситуации, будь то стресс или какие-либо физические недуги, или психологический стресс, пение может повлиять на наше тело и разум, - утверждает в интервью ВВС Байшали Мукерджи, региональный представитель Юго-Восточной Азии во Всемирной федерации музыкальной терапии. - Когда ваше настроение улучшается, вы укрепляете свою иммунную систему, у вас улучшается режим сна.

Ритмичное дыхание

Но при пении эндорфины действуют сообща с другими факторами. Один из важнейших из них – дыхание. Вы же наверняка видели, как часто и коротко дышат люди в приступе паники. Ученые называют этот процесс термином «гипервентиляция». Во время нее организм слишком быстро насыщается кислородом, который слишком быстро вытесняет углекислый газ. А это уже чревато: человек начинает чувствовать беспокойство, нервозность, учащенное сердцебиение.

А теперь представьте себе, как вы вместе с теми итальянцами на балконе выводите красивую арию. Ваши легкие работают ритмично, диафрагмальное дыхание обеспечивает полный кислородный обмен, частота сердечных сокращений замедляется, кровеносные сосуды расширяются, давление снижается…

А когда вы поете, вы не только глубоко и правильно дышите, но и делаете это ритмично. Есть исследования, которые доказывают, что при таком ритмичном дыхании, активируются несколько областей мозга, связанных с эмоциями, вниманием и осознанием тела. Именно на этом эффекте и строятся большинство практик медитации.

Окситоцин

Врачи знают, что во время пения организм вырабатывает серотонин и дофамин (гормоны счастья). Но некоторые ученые утверждают, что лучше не просто петь, а делать это хором. Тогда ваш организм начинает вырабатывать «гормон доверия» - окситоцин. Благодаря ему мы чувствуем единение.

Вы же видели, как поют футбольные фанаты на трибунах. Возможно, они сами это до конца не осознают, но именно это пение и совместное скандирование, а не желание посмотреть голы, и гонит их на стадион. Покупая абонементы на сезон, они хотят раз за разом испытывать это самое чувство единения. Похожий эффект часто можно наблюдать и на концертах поп или рок-групп, когда целый зал подпевает исполнителю, и получает от этого несказанное удовольствие.

Но когда вам станет тревожно, возможно, не стоит думать обо всех этих гормонах и исследованиях. Стоит просто вспомнить итальянцев на балконе и спеть что-то красивое и мелодичное. И тогда стресс отступит – доказано ученными.