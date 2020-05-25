2020-05-25T18:39:56+03:00
Экономика

COVID-19: ускорить переход к энергетике будущего

Фонд Росконгресс и Мировой энергетический совет организуют онлайн-конференцию, участие в которой примет министр энергетики РФ
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Фонд Росконгресс и Мировой энергетический совет организуют онлайн-конференцию, участие в которой примет министр энергетики РФФонд Росконгресс и Мировой энергетический совет организуют онлайн-конференцию, участие в которой примет министр энергетики РФ
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17 июня в 13:00 (мск) состоится онлайн-конференция «COVID-19: ускорить переход к энергетике будущего для всех». Конференция станет первой в серии онлайн-мероприятий «На пути к Конгрессу 2022», проводимых два раза в год под брендом 25-го Мирового энергетического конгресса, который пройдет в г. Санкт-Петербурге 24–27 октября 2022 года.

Соорганизаторами конференции выступают Фонд Росконгресс и Мировой энергетический совет (МИРЭС). Конференция проводится при поддержке ассоциации «Глобальная энергия».

Кризисная ситуация, вызванная пандемией COVID-19, может серьезно изменить правила игры. Продолжаются дискуссии о том, способен ли мир вернуться к прежней «нормальности» или нам предстоит научиться жить в «новой нормальности». Пандемия уже существенно изменила баланс спроса и предложения на энергетических рынках, показала актуальность новых, цифровых моделей деятельности, а также привела к резкому улучшению качества воздуха в крупных городах. Энергетические компании демонстрируют свою устойчивость перед лицом кризиса, бесперебойно снабжая население электроэнергией, однако кризис все еще может спровоцировать «идеальный шторм» - фатальное стечение обстоятельств, которые приведут к банкротству многих компаний энергетического сектора.

Для того, чтобы помочь энергетическим компаниям подготовиться к неясному будущему, Мировой энергетический совет призвал глобальное энергетическое сообщество к широкому обмену опытом, что позволило определить ряд сценариев посткризисного развития. Предсказать будущее нельзя, но, построив ряд вероятных сценариев, можно взглянуть на него с разных сторон, попробовать разобраться в окружающем хаосе, а также просчитать и оценить пути, по которым человечество может прийти к реализации общей концепции глобального энергетического перехода.

В конференции примут участие Министр энергетики РФ Александр Новак, генеральный секретарь и главный исполнительный директор Мирового энергетического совета Анджела Уилкинсон, генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский, управляющий директор и руководитель отдела стратегии на глобальных сырьевых рынках, направление глобальных исследований, RBC Capital Markets Хелима Крофт, Леонард Бирнбаум, член правления E.ON и главный исполнительный директор компании Innogy и другие. Модератором выступит президент ассоциации «Глобальная энергия» Сергей Брилев.

Трансляция конференции пройдет на сайте 25-го Мирового энергетического конгресса и на YouTube-канале 25-го Мирового энергетического конгресса.

Справка

Мировой энергетический конгресс, главное мероприятие Мирового энергетического совета (МИРЭС), является крупнейшим и наиболее влиятельным событием в сфере энергетики, охватывающим все аспекты и новости энергетической отрасли. Начиная с 1924 года Мировой энергетический конгресс проходит каждые три года. В рамках Конгресса традиционно проходит специализированная выставка, в которой принимают участие энергетические компании, архитектурные, инженерные, строительные фирмы, угледобывающие предприятия, компании по производству технологического оборудования, подрядчики, финансовые институты и инвесторы, консультанты и аналитики, нефтяные, газовые и энергетические компании, профессиональные союзы, отраслевые ассоциации СМИ. 25-й Мировой энергетический конгресс пройдет 24-27 октября 2022 года в Санкт-Петербурге. Организатор – Фонд Росконгресс. worldenergycongressrussia.org

ИСТОЧНИК KP.RU

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