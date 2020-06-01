Как успокоить раздраженный кишечник?

К распространенным проявлениям стресса относится синдром раздраженного кишечника (СРК). Испытывая на себе его симптомы, многие даже не подозревают, что можно существенно облегчить себе жизнь и не беспокоиться, что кишечник снова подведет.

Как же проявляется СРК? Если вы испытываете постоянное чувство дискомфорта в животе, боль или спазмы, вас беспокоят то запоры, то диарея, пучит живот, мучает метеоризм, вам сложно сходить в туалет, вы испытываете хроническое чувство усталости, то да, это и есть те самые распространенные симптомы СРК. Чаще всего проблема возникает в возрасте от 20 до 50 лет, у женщин она случается чаще, чем у мужчин, особенно проявляется она во время менструации.

Причины СРК

Принято считать, что основная причина синдрома раздраженного кишечника - стресс. Часто пациенты отмечают: стоит только понервничать, начинаются проблемы с кишечником.

Вторая распространенная причина - неправильное питание. Список продуктов, которые провоцируют СРК, всем известен - обычно именно их врачи не рекомендуют употреблять:

• жирные продукты, причем не важно, растительного или животного происхождения;

• алкогольные напитки;

• кофеин (и не только в кофе, но и в чае, какао, кока-коле);

• сладкие напитки, особенно с искусственными подсластителями.

Удивительно другое: казалось бы, самое полезное в здоровом питании - овощи, которые рекомендуют диетологи, могут стать большой проблемой для человека с СРК. Те же бобовые, содержащие ценный белок, или капуста - источник клетчатки в чистом виде - вызовут повышенное газообразование и спровоцируют резкое обострение симптомов СРК. Тот же эффект повторят и многие молочные продукты.

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Как избавиться от СРК

Получается, что есть вообще ничего нельзя? Что бы ты ни съел, кишечник отреагирует на это самым неприятным образом. Как тут не впасть в отчаяние и депрессию. Однако выход из этой проблемы есть. При симптомах СРК с запорами и диареей, или их чередованием, отлично подходит растительное безопасное средство - псиллиум. Это оболочки семян особого сорта подорожника Plantago Psyllium с удивительными свойствами, которые делают этот продукт весьма ценным.

Псиллиум - источник растворимой клетчатки, которая способствует здоровому пищеварению и решению проблем СРК. Механизм ее действия заключается в следующем: впитывая воду и увеличиваясь в объеме в 4 - 10 раз, она превращается в мягкий гель, обволакивает стенки кишечника, попутно заживляя язвы и эрозии, мягко стимулирует перистальтику кишечника, захватывает переваренные отходы и способствует их своевременной эвакуации из организма. При этом растворимая клетчатка еще и является отличным кормом для «хороших» кишечных бактерий, которые формируют наш иммунитет, ведет к росту полезной микрофлоры, подавляет процессы гниения и брожения в кишечнике, помогает очистить организм от желчных кислот и холестерина, избавляет от лишних сахаров.

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Употребление растворимой клетчатки является отличной профилактикой геморроя, полипов кишечника, аппендицита, опухолевых заболеваний.

Многие считают, что клетчатка способствует решению проблемы только запоров, однако псиллиум следует рассматривать, скорее, как клетчатку, регулирующую работу кишечника, чем как исключительно слабительное или противодиарейное средство. Люди, которые принимали псиллиум, также отмечают значительное снижение болевых симптомов и метеоризма.

Где искать спасительный псиллиум?

Найти препараты с псиллиумом сейчас вполне возможно в любых аптеках. Хорошо зарекомендовал себя английский биокомплекс «Фитомуцил Норм». Производитель этого препарата ADM Protexin дважды удостоен награды королевы Великобритании Елизаветы II, что, безусловно, говорит о превосходном качестве Фитомуцила. В составе биокомплекса содержатся только натуральные компоненты: оболочки семян подорожника Psyllium и мякоть плодов сливы домашней. Оба компонента - природные источники растворимых и нерастворимых пищевых волокон, которые помогают наладить здоровое пищеварение и регулярный стул без диареи и запора, успокоить раздраженный кишечник, устранить болезненные спазмы и метеоризм.

«Фитомуцил Норм» не вызывает привыкания и каких-либо побочных эффектов, его можно применять длительное время, он не содержит сахара, консервантов, красителей и разрешен к применению даже беременным и кормящим женщинам, детям с трех лет и диабетикам.

Растворите содержимое пакетика в воде или соке и выпейте до еды. Для эффективной работы препарата не забывайте пить в течение дня достаточно воды (1,5 - 2 литра), ведь растворимая клетчатка впитывает ее в большом количестве.

СРК - весьма неприятная, вызывающая порой серьезный дискомфорт проблема. Если кишечник в очередной раз дает сбой - не стоит терпеть. «Фитомуцил Норм» принесет долгожданное облегчение и успокоит ваш раздраженный кишечник.

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