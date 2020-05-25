Домаспятёрочкой не скучно: смотри ТВ, играй онлайн и заботься о здоровье!

За эти две недели покупатели сети смогут воспользоваться предложением от МегаФон ТВ, получить доступ к игровому облачному сервису Loudplay, а также бесплатную онлайн-консультацию дежурного врача телемедицинского сервиса «Доктор рядом».

Напомним, что для всех, кто находится дома, торговая сеть «Пятёрочка» совместно с партнёрами предоставляет доступ к разнообразным онлайн-услугам и развлечениям. Предложениями акции #домаспятёрочкой уже воспользовались более 150 тысяч пользователей мобильного приложения торговой сети.

С 25 мая гостям сети будут бесплатно доступны услуги мобильного телевидения МегаФон ТВ - 30-дневный доступ к пакетам «Большой детский» и More.tv. Купон Мегафон ТВ с промокодами на каждый пакет любой покупатель универсамов «Пятёрочка» сможет найти в мобильном приложении «Пятёрочка» на главной странице или в разделе «Акции». Чтобы воспользоваться предложением, нужно успеть до 14 июня активировать каждый промокод. Их вы найдете, пройдя по ссылке, указанной в купоне. При необходимости вас попросят указать данные банковской карты. Особо отметим, что это предложение доступно абонентам любых (!) сотовых операторов.

Особые невероятные сюрпризы и подарки ждут покупателей, которые в период акции приобретут с предъявлением «Выручай-карты» в универсамах Торговой сети «Пятёрочка» продукты и товары первой необходимости на сумму от 555 рублей. В этом случае все гости сети в мобильном приложении «Пятёрочка» получат следующие специальные предложения:

• за первую покупку — бесплатный доступ на 24 часа к игровому облачному сервису Loudplay. Это предложение подойдёт даже тем, у кого нет пока мощной игровой «машины», но есть желание окунуться в невероятный игровой мир. Ровно сутки у вас будет на то, чтобы абсолютно бесплатно воспользоваться услугами сервиса. А в нем - участие в безудержных киберспортивных турнирах, установка любых дополнений к играм… Стримьте их в WASD и Twitch и сохраняйте все настройки игрового процесса! Чтобы воспользоваться промокодом, необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте loudplay.ru, установить приложение Loudplay на свой ПК или ноутбук и заполнить данные банковской карты в личном кабинете. Предложение действует до 9 июня.

• за вторую покупку от 555 рублей можно получить абсолютно бесплатную онлайн-консультацию дежурного врача (терапевта или педиатра) телемедицинского сервиса «Доктор рядом» в любом удобном формате - аудио, видео или в чате. Для гостей «Пятёрочки» также эксклюзивно будет предоставлена возможность оформить расширенную подписку на услуги на 30 дней всего за 799 рублей. Она включает в себя не только консультации с дежурным врачом, но и пакет «Life Balance», позволяющий следить за своим здоровьем в режиме онлайн. Онлайн-программа поможет вам приобщиться к здоровому образу жизни, скорректировать питание и повседневную физическую активность. Вы сможете протестировать ее в течении недели. А потом подписка подключится автоматически при условии привязки банковской карты. Купон с промокодом вы найдете в мобильном приложении «Пятёрочка» после оплаты второй покупки. Активировать его нужно до 14 июня включительно.

Подробная информация об акциях, сроках и правилах их проведения можно найти на сайте www.5ka.ru или в мобильном приложении «Пятёрочка».