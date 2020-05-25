2020-05-25T19:36:02+03:00
Общество

#Домаспятёрочкой не скучно: смотри ТВ, играй онлайн и заботься о здоровье!

Последняя волна акции #домаспятёрочкой уже началась! Она стартовала в понедельник, 25 мая и завершится в воскресенье, 7 июня
Поделиться:
Изменить размер текста:

За эти две недели покупатели сети смогут воспользоваться предложением от МегаФон ТВ, получить доступ к игровому облачному сервису Loudplay, а также бесплатную онлайн-консультацию дежурного врача телемедицинского сервиса «Доктор рядом».

Напомним, что для всех, кто находится дома, торговая сеть «Пятёрочка» совместно с партнёрами предоставляет доступ к разнообразным онлайн-услугам и развлечениям. Предложениями акции #домаспятёрочкой уже воспользовались более 150 тысяч пользователей мобильного приложения торговой сети.

С 25 мая гостям сети будут бесплатно доступны услуги мобильного телевидения МегаФон ТВ - 30-дневный доступ к пакетам «Большой детский» и More.tv. Купон Мегафон ТВ с промокодами на каждый пакет любой покупатель универсамов «Пятёрочка» сможет найти в мобильном приложении «Пятёрочка» на главной странице или в разделе «Акции». Чтобы воспользоваться предложением, нужно успеть до 14 июня активировать каждый промокод. Их вы найдете, пройдя по ссылке, указанной в купоне. При необходимости вас попросят указать данные банковской карты. Особо отметим, что это предложение доступно абонентам любых (!) сотовых операторов.

Особые невероятные сюрпризы и подарки ждут покупателей, которые в период акции приобретут с предъявлением «Выручай-карты» в универсамах Торговой сети «Пятёрочка» продукты и товары первой необходимости на сумму от 555 рублей. В этом случае все гости сети в мобильном приложении «Пятёрочка» получат следующие специальные предложения:

• за первую покупку — бесплатный доступ на 24 часа к игровому облачному сервису Loudplay. Это предложение подойдёт даже тем, у кого нет пока мощной игровой «машины», но есть желание окунуться в невероятный игровой мир. Ровно сутки у вас будет на то, чтобы абсолютно бесплатно воспользоваться услугами сервиса. А в нем - участие в безудержных киберспортивных турнирах, установка любых дополнений к играм… Стримьте их в WASD и Twitch и сохраняйте все настройки игрового процесса! Чтобы воспользоваться промокодом, необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте loudplay.ru, установить приложение Loudplay на свой ПК или ноутбук и заполнить данные банковской карты в личном кабинете. Предложение действует до 9 июня.

• за вторую покупку от 555 рублей можно получить абсолютно бесплатную онлайн-консультацию дежурного врача (терапевта или педиатра) телемедицинского сервиса «Доктор рядом» в любом удобном формате - аудио, видео или в чате. Для гостей «Пятёрочки» также эксклюзивно будет предоставлена возможность оформить расширенную подписку на услуги на 30 дней всего за 799 рублей. Она включает в себя не только консультации с дежурным врачом, но и пакет «Life Balance», позволяющий следить за своим здоровьем в режиме онлайн. Онлайн-программа поможет вам приобщиться к здоровому образу жизни, скорректировать питание и повседневную физическую активность. Вы сможете протестировать ее в течении недели. А потом подписка подключится автоматически при условии привязки банковской карты. Купон с промокодом вы найдете в мобильном приложении «Пятёрочка» после оплаты второй покупки. Активировать его нужно до 14 июня включительно.

Подробная информация об акциях, сроках и правилах их проведения можно найти на сайте www.5ka.ru или в мобильном приложении «Пятёрочка».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
10 млн рублей направят на закупку оборудования для больниц «Пятёрочка» и бренд Halls
Совместную акцию «Помогаем вместе!» 20 мая запустили Торговая сеть «Пятёрочка» и бренд Halls. Партнеры передадут 10 миллионов рублей в благотворительный фонд «Социальный навигатор» на закупку медицинского оборудования для российских больниц
#домаспятёрочкой можно хорошо учиться, много читать и быть здоровым!
В разных регионах России продолжается акция #домаспятёрочкой, в рамках которой каждые две недели торговая сеть «Пятёрочка» совместно с партнёрами предоставляет новые интересные предложения для всех, кто находится дома
В рамках акции #Щедрыйвторник «Пятёрочка» помогла бездомным
Торговая сеть «Пятёрочка» совместно с фондом продовольствия «Русь» и компанией Danone поддержали акцию #ЩедрыйВторник, задуманную 8 лет назад для того, чтобы в трудное время все люди обратили внимание на важность проявления солидарности и взаимопомощи
Продукты для подопечных соцзащиты доставит «Пятёрочка»
Совместный проект по организации бесплатной экспресс-доставки продуктовых заказов на дом для подопечных сети центров соцобслуживания (ЦСО) Москвы начали реализовывать Торговая сеть «Пятёрочка» и столичный Департамент труда и социальной защиты населения
#домаспятёрочкой время на карантине пролетит незаметно
Сейчас в стране и мире – непростое время. Чтобы приостановить распространить коронавируса, большинство людей остаются дома. Торговая сеть «Пятёрочка» стремится поддержать всех, кто соблюдает самоизоляцию
География поддержки больниц и лабораторий расширяется
70 медицинских учреждений в 29 субъектах России теперь получают бесплатные наборы продуктов для перекуса от торговой сети «Пятёрочка». Помощь предоставляется в больницы и лаборатории, которые проводят исследования по коронавирусу, уже во многих городах
«Пятёрочка» предоставит дополнительные скидки для волонтеров
Россия, как и весь остальной мир, сейчас старается противостоять охватившей планету пандемии коронавируса. Ближайшие апрельские дни объявлены нерабочими, жителям, особенно пожилым (65+), предписано не покидать свои квартиры и дома
Россиянам предложат продукты и товары первой необходимости без наценки
Крупнейшие российские ритейлеры Х5 Retail Group (торговые сети «Пятёрочка», «Перекресток» и «Карусель») и «Магнит» не менее чем на месяц обнулят торговую наценку на отдельные категории социально значимых товаров
Дорогие бабушки и дедушки, будьте здоровы! Вы нам очень нужны
В подъездах жилых домов появились плакаты, призывающие помогать пожилым людям во время карантина. Ведь в мире пока продолжает распространяться коронавирус COVID-19, который наиболее опасен для пожилых людей. Им сейчас лучше реже выходить из дома
Новости 24
В России утвердили график ЕГЭ
"У нас не было вражды": Захарова прокомментировала конфликт МИД РФ с Financial Times и The New York Times
ЕГЭ по русскому языку пройдёт 6 и 7 июля
В Минпросвещения уточнили, что пробные ЕГЭ проведут не для школьников
Захарова: Наша задача - максимально содействовать людям в их возвращении на родину
Мария Захарова: Россия не собирается вводить выездные визы
Попова рассказала, сколько еще будет длиться масочный режим
Вторая волна ЕГЭ начнётся 3 августа
Первые ЕГЭ пройдут 3 июля
Юрий Лоза пожаловался на пенсию, которой не хватает даже для оплаты коммуналки
Эксперт оценил идею возмещать работникам на удаленке расходы за электричество и интернет
Китайские ученые продолжат изучать коронавирус для предотвращения новой пандемии
Найденную в мусорном баке кубинку задушили во время оргии
В Госдуме оценили возможность получения максимальной доплаты к пенсии не с 80, а с 75 лет
C 1 июня начнётся снятие ограничений для внутреннего туризма
Иммунолог рассказал, как поддержать иммунитет в период выхода из самоизоляции
Чернышенко: предпосылок для разрешения выездного туризма нет
В правительстве ситуацию с коронавирусом в России назвали контролируемой и стабильной