Число выздоровевших от коронавируса в России на 26 мая 2020 года составило 118798 человек

Число выздоровевших от коронавируса COVID-19 в России на 26 мая 2020 года составило 118798 человек. За сутки полностью выздоровели и были выписаны из больниц 5499 пациентов.

Всего же с начала вспышки заболевания, по последним данным сайта стопкоронавирус.рф, в 85 регионах нашей страны зафиксировано 353427 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 8946 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом в 83 регионах, причем у 43,7% из них не было никаких клинических проявлений болезни.

Лидерами по числу новых случаев заражения остаются Москва (2560) и Подмосковье (831), Санкт-Петербург (374), Свердловская (279), Нижегородская (229), Ростовская (158) и Астраханская (153) области, а также Красноярский край (145), Архангельская (126), Иркутская (116) и Тульская (111), республика Дагестан (110), Калужская (108), Брянская (106) и Ярославская (101) области.

Меньше всего в Севастополе и Сахалинской областях – по два новых инфицированных, а также в Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе – по одному.

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