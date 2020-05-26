2020-05-26T07:55:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Турции, последние новости на 26 мая 2020: выздоровели уже 120 тысяч человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Турции на 26 мая 2020 года
Елена КОНОВА
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Коронавирус в Турции, последние новости на 26 мая 2020: между туристами может начаться "война" за шезлонгиКоронавирус в Турции, последние новости на 26 мая 2020: между туристами может начаться "война" за шезлонгиФото: Иван МАКЕЕВ
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Последние новости о коронавирусе в Турции на 26 мая 2020 года таковы: 157 814 случаев заражения, 4 369 человек скончались, 120 015 человек - выздоровели.

В стране уже сняли значительную часть ограничительных мер. В городах открыли торговые центры, магазины и рестораны, восстановили сообщение между провинциями. Но отметим, что в некоторых из них все еще закрыт въезд и выезд, а также периодически вводится комендантский час.

Сейчас в Турции готовятся к туристическому сезону. Уже в мае местные жители смогут путешествовать по стране, а в июне будут ждать иностранных туристов. Все въезжающие в Турцию будут обязаны сдать тест на COVID-19. Пункты сдачи анализов оборудуют прямо в аэропортах. После того, как турист пройдет процедуру, он сможет поехать в отель. Через несколько часов станет известно, есть ли у него вирус. В случае, если тест будет положительный, его и всех, кто летел с ним в самолете, изолируют.

А к отелям в этом году будут повышенные требования. Так, персонал обязан будет напоминать гостям о социальной дистанции. Кроме того, на дорожках на территории отеля появится разметка – каждая на расстоянии полутора метров друг от друга. А всего в требованиях к отелям будет 132 пункта.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Турции на 26 мая 2020 года, эксперты прогнозируют, что в стране между туристами начнется "война" за шезлонги. Во-первых, их будет меньше. Во-вторых, многие из них будут приковывать цепями, чтобы гости их не передвигали и не нарушали дистанцию. Кроме того, после каждого гостя их будут дезинфицировать. Если раньше туристы занимали их с утра с помощью полотенца или головного убора, то сейчас это будет запрещено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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