Замерзаем на самоизоляции: должны ли включать отопление во время майских заморозков

Последняя неделя, а особенно прошедшие выходные в центральной России, выдалась не по-майски холодной. А отопление повсеместно уже выключено — вроде как почти лето. Некоторые граждане жалуются, что приходится дома в валенках ходить и греться от духовки.

-У нас очень много жалоб на то, что не включают отопление. Мало того, что самоизоляция, ограниченность в передвижениях — так еще и холода, - рассказали «КП» в некоммерческом партнерстве «ЖКХ Контроль». - Там, где пять дней среднесуточная температура — плюс 8 градусов и ниже, - положено включать отопление. Но не везде это делают.

- Причин две, - объяснил «КП» гендиректор «Клинтеплогенерации» Андрей Демин. - Первая — технологическая. На котельной или ТЭЦ в такое время года могли уже начать какие-то профилактические работы. Грубо говоря, если там что-то расковыряли, сначала надо все обратно заделать, а потом включать. И вторая — экономическая. Дополнительные технические работы, связанные с включением-выключением, не учтены в тарифе, по которому люди сейчас платят за отопление. А это существенные затраты.

Как объясняют эксперты, тут по закону возможны два варианта. Первый — допработы оплачивают жители, добавка закладывается в тарифы на следующий год. Правда, сами ресурсники предполагают, что такое им не утвердят (тарифы на отопление, как и прочую коммуналку, у нас регулируемые) — год ожидается сложный, граждане и так еле платят. Вариант второй — затраты котельных и теплосетей, связанные с неурочными холодами, могут компенсировать местные власти из своих бюджетов.

- Московская область, где отопление включили, такое себе позволить может. А большинство российских регионов — нет, поскольку там в местных бюджетах просто нет денег, - констатирует Демин.

Что можно посоветовать гражданам? Помнить, что по истечении пяти дней со среднесуточной температурой меньше плюс 8 градусов уже можно жаловаться, например, в жилинспекцию. Правда, и она, скорее всего, моментально вам не поможет — теплые носки и свитер согреют быстрее. Держитесь, люди, скоро лето. Уже обещают потепление.