2020-05-26T11:09:04+03:00
Общество

Замерзаем на самоизоляции: должны ли включать отопление во время майских заморозков

Жители многих регионов страны жалуются на низкие температуры в квартирах
Елена ОДИНЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Последняя неделя, а особенно прошедшие выходные в центральной России, выдалась не по-майски холодной. А отопление повсеместно уже выключено — вроде как почти лето. Некоторые граждане жалуются, что приходится дома в валенках ходить и греться от духовки.

-У нас очень много жалоб на то, что не включают отопление. Мало того, что самоизоляция, ограниченность в передвижениях — так еще и холода, - рассказали «КП» в некоммерческом партнерстве «ЖКХ Контроль». - Там, где пять дней среднесуточная температура — плюс 8 градусов и ниже, - положено включать отопление. Но не везде это делают.

- Причин две, - объяснил «КП» гендиректор «Клинтеплогенерации» Андрей Демин. - Первая — технологическая. На котельной или ТЭЦ в такое время года могли уже начать какие-то профилактические работы. Грубо говоря, если там что-то расковыряли, сначала надо все обратно заделать, а потом включать. И вторая — экономическая. Дополнительные технические работы, связанные с включением-выключением, не учтены в тарифе, по которому люди сейчас платят за отопление. А это существенные затраты.

Как объясняют эксперты, тут по закону возможны два варианта. Первый — допработы оплачивают жители, добавка закладывается в тарифы на следующий год. Правда, сами ресурсники предполагают, что такое им не утвердят (тарифы на отопление, как и прочую коммуналку, у нас регулируемые) — год ожидается сложный, граждане и так еле платят. Вариант второй — затраты котельных и теплосетей, связанные с неурочными холодами, могут компенсировать местные власти из своих бюджетов.

- Московская область, где отопление включили, такое себе позволить может. А большинство российских регионов — нет, поскольку там в местных бюджетах просто нет денег, - констатирует Демин.

Что можно посоветовать гражданам? Помнить, что по истечении пяти дней со среднесуточной температурой меньше плюс 8 градусов уже можно жаловаться, например, в жилинспекцию. Правда, и она, скорее всего, моментально вам не поможет — теплые носки и свитер согреют быстрее. Держитесь, люди, скоро лето. Уже обещают потепление.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«У него была возможность лечиться за границей»: откровенное интервью жены онколога Андрея Павленко, умершего от рака желудка
Анна Гегечкори рассказала «Комсомолке», как Андрей Павленко прощался с детьми и почему спустя почти полгода переживать его смерть стало только тяжелее [фото, видео]
Новости 24
В Россию вернулись 20 тысяч граждан, застрявших за границей
Министр Якушев вернулся в Минстрой после лечения от коронавируса
Порошенко снова не пришел на допрос
В Центральной России и Сибири предсказали лето с ураганами и смерчем
Скандинавская ходьба поможет восстановиться после изоляции
США построили на Украине восемь лабораторий с образцами особо опасных инфекциями
Стало известно, по каким причинам студентов чаще всего отчисляют из вузов
В России предлагают сократить срок моратория на штрафы за неуплату ЖКХ
Американцев предупреждают о нашествии голодных крыс на фоне нехватки мусора из-за COVID-19
Туалетная бумага может подскочить в цене на 15 процентов
Ученые из Японии считают, что маски слишком опасны для детей до двух лет
20% россиян не готовы соблюдать безопасную дистанцию на пляже
Цена на нефть Brent превысила 36 долларов за баррель
В России за сутки от коронавируса умерло 174 человека
Число заболевших за сутки в России меньше числа вылечившихся от коронавируса
В Австралии стартовали первые клинические исследования вакцины от коронавируса
Назван фактор удваивающий риск смерти от коронавируса
Врач кремлевской больницы назвал отличия коронавируса от свиного гриппа
Россияне снова стали тратить деньги на красоту и автоуслуги, как до пандемии
В Москве за сутки выздоровело рекордное число пациентов с коронавирусом
Банки ввезли в Россию рекордную сумму валюты
Россияне назвали необходимый размер финансовой «подушки безопасности»