Жители Адыгеи запугивали столичных провизоров прокурорской проверкой.

Двое жителей Республики Адыгея придумали, находясь в самоизоляции, получать деньги прямо на телефон. Они решили шантажировать столичных провизоров, которых обвиняли в продаже учетных медицинских препаратов без рецепта.

- Злоумышленники позвонили директору аптеки в городском округе Лобня Московской области, представились сотрудниками местной прокуратуры и сообщили о том, что фармацевт организации якобы продал клиенту лекарственное средство без соответствующего рецепта. За непривлечение предпринимателя к ответственности один из звонивших предложили перевести на свой номер телефона 20 тысяч рублей. Получив деньги, мужчины перестали выходить на связь. Потерпевший обратился в полицию, - сообщает подробности аферы официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудники МВД России установили и при участии Росгвардии задержали подозреваемых в Республике Адыгея. У них нашли три мобильных телефона, записную книжку с реквизитами банковских карт, абонентскими номерами потерпевших и персональными данными действующих сотрудников прокуратуры, а также адресами аптек, расположенных в регионах России.

Мошенники находили имена действующих сотрудников ведомства, которые опубликованы на официальном сайте местной прокуратуры. Как правило, они выбирали имена руководителей подразделений. Именно от их имени они угрожали провизорам прокурорской проверкой. Это отбивало у потерпевших желание куда-либо жаловаться.

- Установлена также причастность злоумышленников к совершению аналогичного преступления в городском округе Балашиха, где сумма ущерба составила 25 тысяч рублей. Полученные обманом деньги фигуранты обналичили и потратили на личные нужды, - отметила Волк.

Мошенников отправили под стражу. Сотрудники полиции предполагают, что круг пострадавших от адыгейских "прокуроров" может быть довольно обширным. Сейчас проводятся все необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление других эпизодов противоправной деятельности подозреваемых.