AliExpress Россия и Сберлогистика вводят новые способы доставки заказов

Российские продавцы AliExpress смогут использовать новые способы быстрой доставки: курьерами Сберлогистики до двери, а также в пункты выдачи заказов — постаматы и отделения Сбербанка. Вместе с ними число точек выдачи заказов AliExpress по всей России превысит 16500 пунктов.

Новые методы доставки будут добавляться в два этапа. Сначала продавцы AliExpress смогут подключить услугу «Сберкурьер» — доставку заказов курьером до двери получателя в 42 крупных российских городах и более чем в 500 окружающих их населённых пунктах, где есть курьерские центры Сберлогистики. Для продавцов AliExpress будут действовать льготные условия доставки — 150-300 рублей в зависимости от региона. Курьер сможет забрать товар там, где это удобно продавцу — например, со склада или из магазина. В настоящее время в штате Сберлогистики более 500 курьеров. Они смогут доставить заказ по Москве в течение 1-2 дней, в другие регионы — в течение 4-5 дней.

На втором этапе продавцам AliExpress станет доступна услуга «Сберпосылка» — доставка в пункты выдачи заказов: более 1000 постаматов Сберлогистики и 2500 пунктов приема и выдачи заказов в отделениях Сбербанка, расположенных в 800 городах и населённых пунктах России. Эта услуга станет доступна после снятия всех связанных с карантином ограничений, когда отделения банка заработают в обычном режиме. Передать заказ на доставку продавцы смогут через курьерскую службу или склад Сберлогистики, а после снятия карантина можно будет отправить товар через постаматы или отделения банка.

«Во время пандемии спрос на безопасную курьерскую доставку увеличился, её доля в среднем по рынку выросла с 10-15% до 65%. В этих условиях нам удаётся удерживать качество курьерской доставки на самом высоком уровне благодаря оперативному наращиванию штата курьеров и автопарка. Мы работаем по алгоритмам бесконтактной доставки с соблюдением социальной дистанции уже с конца марта, наши курьеры снабжены всеми необходимыми средствами защиты (перчатки, маски, санитайзеры), проходят ежедневные медосмотры и термометрию, а подтверждением вручения служит смс-код», — говорит Мария Зайцева, руководитель Департамента федеральных продаж Сберлогистики.

«Приоритет AliExpress — увеличение продаж продавцов из России. Уже сейчас более 10 тысяч локальных магазинов продают на площадке более 1,5 млн товаров. Наши продавцы имеют доступ к самой большой базе покупателей и выгодным условиям работы, включая 0% комиссию. Мы намерены обеспечить покупателей высоким уровнем сервиса и быстрой доставкой, а продавцов — выгодными логистическими услугами от ведущих поставщиков. Сотрудничество со Сберлогистикой позволит нам расширить выбор курьерских услуг, а затем и добавить новые — возможность доставлять и забирать заказы из широкой сети отделений Сбербанка», — говорит Евгений Якушкин, директор по стратегии и развитию бизнеса AliExpress Россия.

Подключить услуги по доставке от Сберлогистики смогут все российские продавцы AliExpress в своих личных кабинетах. Помимо этой услуги, они могут выбрать доставку DPD, КСЕ, Почтой России, СДЭК, а также услуги фулфилмента от компаний Бета ПРО и «Цайняо».