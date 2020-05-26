Одноклассники разрешили подключаться к звонку по приглашению без авторизации в соцсети

Одноклассники расширили возможности собственного сервиса голосовых и видеозвонков: теперь к звонку можно подключить собеседников, неавторизованных в социальной сети, с помощью приглашения-ссылки. Новый сервис гостевого доступа в звонок появился в десктопной версии ОК, а также в мобильных приложениях iOS и Android.

Для создания звонка или групповой конференции авторизоваться в соцсети нужно только инициатору вызова, остальные участники разговора могут быть приглашены по ссылке.

Команда социальной сети таким образом поддерживает пользователей, которые в условиях самоизоляции смогут общаться как с близкими и друзьями, так и проводить встречи с коллегами дистанционно с использованием возможностей звонков без каких-либо ограничений.

Платформа звонков ОК работает на базе искусственного интеллекта — за качество картинки и звука отвечает нейросеть, динамически обучаемая на многомиллионной аудитории социальной сети. Благодаря этому качество каждого последующего звонка становится лучше предыдущего вне зависимости того, с какой платформы ведется разговор: с десктопной версии соцсети или мобильных приложений. При этом длительность звонка не ограничена, а к групповому звонку можно подключать до 100 человек одновременно.

Платформа звонков ОК работает на базе искусственного интеллекта

Для того чтобы создать звонок со ссылкой в ОК в веб-версии, инициатору нужно нажать кнопку «Начать звонок» в разделе «Сообщения», получить ссылку с помощью опции добавления людей к вызову и выслать ее собеседникам в соцсети или с помощью любого внешнего сервиса. В мобильных приложениях создать звонок можно во вкладке «Звонки» раздела «Сообщения».

Если у собеседника нет аккаунта в Одноклассниках или он не авторизован, после перехода по ссылке ему достаточно указать свое имя, чтобы присоединиться к звонку как гость.

Во время пандемии количество звонков в ОК выросло на 39%, они стали одним из самых динамично растущих сервисов соцсети в этот период. Количество групповых звонков в пике росло на 70% в сутки и в четыре раза — для конференций с участием 5 и более человек.

Социальная сеть Одноклассники с 2018 года развивает платформу и технологии голосовых и видеозвонков с собственным протоколом серверной конференц-связи с возможностью подключения до 100 участников, функцией демонстрации экрана, записью звонков и трансляцией в прямой эфир, а также с возможностью использовать AR-маски и размытие фона во время разговора в мобильных приложениях.