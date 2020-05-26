2020-05-26T12:10:07+03:00
Умные вещи

Одноклассники разрешили подключаться к звонку по приглашению без авторизации в соцсети

Во время пандемии количество звонков в ОК выросло на 39%
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Для создания звонка или групповой конференции авторизоваться в соцсети нужно только инициатору вызоваДля создания звонка или групповой конференции авторизоваться в соцсети нужно только инициатору вызова
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Одноклассники расширили возможности собственного сервиса голосовых и видеозвонков: теперь к звонку можно подключить собеседников, неавторизованных в социальной сети, с помощью приглашения-ссылки. Новый сервис гостевого доступа в звонок появился в десктопной версии ОК, а также в мобильных приложениях iOS и Android.

Для создания звонка или групповой конференции авторизоваться в соцсети нужно только инициатору вызова, остальные участники разговора могут быть приглашены по ссылке.

Команда социальной сети таким образом поддерживает пользователей, которые в условиях самоизоляции смогут общаться как с близкими и друзьями, так и проводить встречи с коллегами дистанционно с использованием возможностей звонков без каких-либо ограничений.

Платформа звонков ОК работает на базе искусственного интеллекта — за качество картинки и звука отвечает нейросеть, динамически обучаемая на многомиллионной аудитории социальной сети. Благодаря этому качество каждого последующего звонка становится лучше предыдущего вне зависимости того, с какой платформы ведется разговор: с десктопной версии соцсети или мобильных приложений. При этом длительность звонка не ограничена, а к групповому звонку можно подключать до 100 человек одновременно.

Платформа звонков ОК работает на базе искусственного интеллекта

Платформа звонков ОК работает на базе искусственного интеллекта

Для того чтобы создать звонок со ссылкой в ОК в веб-версии, инициатору нужно нажать кнопку «Начать звонок» в разделе «Сообщения», получить ссылку с помощью опции добавления людей к вызову и выслать ее собеседникам в соцсети или с помощью любого внешнего сервиса. В мобильных приложениях создать звонок можно во вкладке «Звонки» раздела «Сообщения».

Если у собеседника нет аккаунта в Одноклассниках или он не авторизован, после перехода по ссылке ему достаточно указать свое имя, чтобы присоединиться к звонку как гость.

Во время пандемии количество звонков в ОК выросло на 39%, они стали одним из самых динамично растущих сервисов соцсети в этот период. Количество групповых звонков в пике росло на 70% в сутки и в четыре раза — для конференций с участием 5 и более человек.

Социальная сеть Одноклассники с 2018 года развивает платформу и технологии голосовых и видеозвонков с собственным протоколом серверной конференц-связи с возможностью подключения до 100 участников, функцией демонстрации экрана, записью звонков и трансляцией в прямой эфир, а также с возможностью использовать AR-маски и размытие фона во время разговора в мобильных приложениях.

Одноклассники разрешили подключаться к звонку без авторизации в соцсети.

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