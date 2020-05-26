Бирюлевская линия метро уйдет под землю на 30 метров

Столичные власти утвердили предварительный маршрут первого участка Бирюлевской линии. На трассе длиной 23 километра разместятся 10 станций с рабочими названиями - «ЗИЛ», «Технопарк», «Кленовый бульвар», «Курьяново», «Москворечье», «Кавказский бульвар», «6-я Радиальная улица», «Липецкая», «Бирюлево», «Бирюлево пассажирская».

Линия проектируется от станции «ЗИЛ» в районы Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное. Она пройдет по нескольким столичным районам - Даниловский, Нагатинский Затон, Москворечье-Сабурово, Печатники, Царицыно. Строительство планируют начать в 2021 году после окончательного одобрения проекта. Линию могут достроить до конца 2025 года.

Схема Бирюлевской линии Московского метро. Фото: mos.ru

На некоторых участках под жилыми кварталами, Москвой-рекой и на пересечении с Замоскворецкой веткой тоннели Бирюлевской линии пройдут на глубине 30 метров и более.

«Жители соседних домов не почувствуют неудобств, связанных как с прокладкой тоннелей, так и с последующей эксплуатацией линии», - сообщил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Проектировщики рассматривают вариант строительства двухпутных тоннелей для этой ветки. В них будут ездить поезда встречного направления, а на станциях поставят две «береговые платформы» по бокам.

«Бирюлевская линия разгрузит действующие Серпуховско-Тимирязевскую и Замоскворецкую линии, а также уменьшит нагрузку на дороги, что положительно скажется и на экологии южных районов столицы», - объясняет заместитель директора Института Генплана Москвы Игорь Бахирев.

В будущем Бирюлевскую линию метро могут продлить в Новую Москву. В районе станции «Битца» подземка пересечется с железной дорогой и соединится с линией Московских центральных диаметров МЦД-2 «Подольск - Нахабино». Далее дойдёт до Щербинки, а оттуда построят ответвление в сторону Новой Москвы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новые станции метро в 2020 году в Москве: Когда и где откроют, как будут выглядеть

Пассажиры подземки получат еще девять дополнительных станций (подробности)