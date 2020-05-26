За что на фабрику Порошенко подали в суд

Предметом иска знаменитой российской кондитерской компании «Рот Фронт» к не менее известной шоколадной империи из Украины Roshen стали конфеты «Ромашка». Вернее, изображение цветка на этикетке этих сладостей.

Интересно, что три года назад российские «шоколадники» иск по поводу неправомерного использования столь распространенного растения ( вкупе с таким простым русским названием) уже подавали. В 2017-м он был рассмотрен - и удовлетворен. В 2018-м суд отменил свое решение. Теперь все началось по новой.

Характерный штрих — политологи и экономисты на Украине, к которым за пояснениями обратилась «КП», отказались от комментариев на тему Roshen. Им «неинтересны» оказались отношения шоколадной империи с коллегами-конкурентами в соседнем государстве.

Их понять можно. Одна из крупнейших в Восточной Европе структур по производству кондитерской продукции, формально, пятому президенту незалежной уже несколько лет как не принадлежит. Но, по данным ресурса strana.ua, один из ключевых собственников Roshen в настоящее время - старший сын экс-президента, Алексей Порошенко. И скандалы, сопровождавшие компанию в минувшие годы, в частности, связанные с предприятием в Липецке, платившим налоги в российский бюджет, если и били по Порошенко-старшему — то, скорее, по касательной. При том аналитики отмечали, что доходы кондитерского холдинга только за 2018-й год — последний полный год Петра Алексеевича у власти - выросли в разы.

То есть все на Украине понимали и понимают: говоришь Roshen - подразумеваешь Порошенко.

Отразится ли нынешний иск крупной российской компании с солидным именем к известным украинским коллегам на тех, кто является прямыми или косвенными владельцами этого «сладкого бизнеса» - на семье бывшего президента самостийной республики? У которого сегодня и так немало проблем со следственными органами...

За комментарием «КП» обратилась к доценту кафедры маркетинга Российского Экономического Университета им. Г. Плеханова Ольги Рыкалиной:

- Ольга Владимировна, в чем смысл подобного иска? Экономический эффект особый не просматривается...

- Конечно, речь идет об акции, имеющей пиар смысл, в первую очередь. С таким посылом: мы — известный бренд — а у нас украли узнаваемую упаковку. Разговоров вокруг этой темы накрутить можно достаточно много.

Доцент кафедры маркетинга Российского Экономического Университета им. Г. Плеханова Ольга Рыкалина.

- Без политического подтекста, нередко сопровождающего споры росийских и украинских хозяйствующих субъектов?

- В данном случае это, полагаю, выносится за скобки. А для российской компании, входящей в крупнейший холдинг «Объединенные кондитеры», эффект при защите своих прав будет, скорее, положительным.

- Что, «Ромашку» станут лучше покупать?

- Насколько это окажется заметным для окружающих, для конечных потребителей — это вопрос.

- Разве бренду «Рот фронт» нужно повышение узнаваемости?

- Ну да, он и так достаточно известен. И при том «Ромашка», мне кажется, не является самым топовым в линейке продукции этой компании. Но как маркетолог я поддерживаю подобные действия.

- Ромашку, как и одуванчик с ландышем можно запатентовать?

- Тонкостей иска я, конечно, не знаю. Думаю, что запатентовать само слово «ромашка» - сложновато. Если речь об изображении цветка на некоем фоне — то, когда перед нами положат две конфетки, выпущенные фабриками соседних стран, наша первая реакция может быть такой: ой, они одинаковые! Тут споры могут уйти в иную плоскость.

- Но российская компания иск уже однажды выигрывала...

- Если с точки зрения маркетинга и пиара рассуждать — то российская компания в своем праве. Когда то данный бренд ведь регистрировался? И некоторый шум в СМИ это дело, наверное, будет сопровождать. То, что сейчас называют хайпом, как минимум сыграет на бОльшую, чем прежде, узнаваемость данного бренда.