Друзья сдали полиции отморозка, разгромившего братскую могилу в Подмосковье

Меньше суток понадобилось полиции, чтобы найти и арестовать отморозка, разгромившего мемориал в подмосковной Черноголовке. В розыск мужчина попал, после того как кто-то из очевидцев происшествия опубликовал видео в социальных сетях.

На кадрах мужчина в капюшоне крушит братскую могилу. Сначала он ногой сбивает красную звезду, а потом топчет цветы, которые жители принесли в память о погибших войнах.

Один из знакомых узнал вандала и позвонил в полицию. Брали жителя Черноголовки в его квартире. В оправдание он заявил, что пил неделю и не помнит, что творил.

В Подмосковье сняли на видео отморозка, который ногами топтал звезду на братской могиле.

- Уголовное дело возбуждено по статье 243 УК РФ "Уничтожение или повреждения объекта культурного значения ", - сообщила "Комсомольской правде" Ольга Врадий, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Московской области. По месту жительства подозреваемого проведен обыск, он доставлен в следственный отдел и его допрашивает следователь.

Мужчине грозит до шести лет лишения свободы. Уже завтра следователь планирует выйти в суд с ходатайством об аресте.

- Ход и результаты расследования уголовного дела взяты на личный контроль и.о. руководителя ГСУ СК России по Московской области, - сообщили в пресс-службе ведомства.