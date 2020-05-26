2020-05-26T15:58:15+03:00
В мире

В итальянских Альпах 12-летний мальчик выжил после встречи с медведем

Ребенка спасло самообладание и четкие команды родителей [видео]
Арина СУВОРОВА
Поделиться:
Юный Алессандро продемонстрировал изрядную выдержку во время нежданной встречи с медведем.Юный Алессандро продемонстрировал изрядную выдержку во время нежданной встречи с медведем.
Изменить размер текста:

Прогулка по лесу вместе с родителями обернулась для 12-летнего итальянца Алессандро целым приключением, которое он запомнит на всю жизнь, пишет итальянское издание L'Adige. Во время поездки в Доломиты, расположенные на севере Италии, семья Алессандро повстречалась с настоящим медведем.

Эти животные - далеко не редкое явление для итальянских Альп. Обычно с ними сталкиваются грибники или туристы, отправляющиеся в поход в горы. А тут с хищником совершенно случайно нос к носу столкнулся 12-летний мальчик, пока собирал сосновые шишки. И, что удивительно, он отреагировал на эту неожиданную встречу очень спокойно, не запаниковал, а сохранял самообладание. Молодой медведь, заметив потенциальную жертву, пошел следом за Алессандро, держа его от себя на расстоянии пары метров.

- Давай, Але, только не поворачивайся к нему спиной, - командовал папа, который находился в отдалении и снимал по просьбе сына происходящее на телефон. - Сохраняй спокойствие!

Спускаясь по холму, Алессандро все-таки повернулся к медведю спиной и двигался медленно, все время оборачиваясь и следя за его движениями. А зверь, чувствуя страх ребенка, поднимался на задние лапы. В этот момент маленький итальянец нервно кричал «мама», а его отцу и матери ничего не оставалось делать, как повторять «не делай резких движений!».

Но в какой-то момент животному надоела эта «прогулка» и он скрылся в кустах, оставив семью в одиночестве.

Как уже позднее отметила мама мальчика, медведь вел себя не агрессивно и побрел за Алессандро, скорее, из любопытства.

- Этот инцидент еще раз подчеркивает, что люди и медведи могут встречаться без каких-либо происшествий, - отмечает зоолог из Университета Рима Луиджи Бойтани. - Главное, знать, как себя вести в таких ситуациях.

В итальянских Альпах 12-летний мальчик выжил после встречи с медведем.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Александр Перенджиев: Не стоит вести переговоры с террористами, нужно применять силу
По мнению доцента кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александра Перенджиева, российским властям стоит подумать о размещении сил военно-морского флота у берегов Ливии
Новости 24
Кого госпитализируют с коронавирусом: Минздрав утвердил новые правила
Президент Казахстана принял приглашение на Парад Победы 24 июня
Раскрыто, кого коснется повышение накопительной пенсии
Джонсон пригласил Путина принять участие в глобальном саммите по вакцинам
Минздрав: в России от коронавируса умер 101 медработник
Россияне признались, почему соблюдают меры защиты от коронавируса
В российской армии выявлено более 5,5 тыс. заразившихся коронавирусом
Путин назначил Парад Победы на 24 июня
Путин приказал начать подготовку к параду Победы
Путин: пик заболеваемости коронавирусом в России считается пройденным
Минздрав сообщил о росте смертности трудоспособного населения
В Минобороны через неделю завершат первый этап испытаний вакцины от коронавируса
Лавров: Россия не будет устраивать истерику из-за выхода США из Договора по открытому небу
В России студентам хотят дать право преподавать в вузах
В ВОЗ рассказали, чем обернется отказ США финансировать организацию
Роспотребнадзор разъяснил: нужны ли маски и перчатки на улице
Лавров заявил о необходимости наращивания миротворческого потенциала ОДКБ
Сколько дней больной коронавирусом остается заразным: врач озвучил новые данные
"Россия сегодня" запускает акцию "Пожалуйста, дышите!" в поддержку врачей
Путин сам объявит дату проведения Парада Победы
Песков рассказал о своем самочувствии
Стало известно, когда творческие вузы начнут приемную кампанию