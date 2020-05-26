В итальянских Альпах 12-летний мальчик выжил после встречи с медведем.

Прогулка по лесу вместе с родителями обернулась для 12-летнего итальянца Алессандро целым приключением, которое он запомнит на всю жизнь, пишет итальянское издание L'Adige. Во время поездки в Доломиты, расположенные на севере Италии, семья Алессандро повстречалась с настоящим медведем.

Эти животные - далеко не редкое явление для итальянских Альп. Обычно с ними сталкиваются грибники или туристы, отправляющиеся в поход в горы. А тут с хищником совершенно случайно нос к носу столкнулся 12-летний мальчик, пока собирал сосновые шишки. И, что удивительно, он отреагировал на эту неожиданную встречу очень спокойно, не запаниковал, а сохранял самообладание. Молодой медведь, заметив потенциальную жертву, пошел следом за Алессандро, держа его от себя на расстоянии пары метров.

- Давай, Але, только не поворачивайся к нему спиной, - командовал папа, который находился в отдалении и снимал по просьбе сына происходящее на телефон. - Сохраняй спокойствие!

Спускаясь по холму, Алессандро все-таки повернулся к медведю спиной и двигался медленно, все время оборачиваясь и следя за его движениями. А зверь, чувствуя страх ребенка, поднимался на задние лапы. В этот момент маленький итальянец нервно кричал «мама», а его отцу и матери ничего не оставалось делать, как повторять «не делай резких движений!».

Но в какой-то момент животному надоела эта «прогулка» и он скрылся в кустах, оставив семью в одиночестве.

Как уже позднее отметила мама мальчика, медведь вел себя не агрессивно и побрел за Алессандро, скорее, из любопытства.

- Этот инцидент еще раз подчеркивает, что люди и медведи могут встречаться без каких-либо происшествий, - отмечает зоолог из Университета Рима Луиджи Бойтани. - Главное, знать, как себя вести в таких ситуациях.