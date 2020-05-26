2020-05-26T17:07:26+03:00
Звезды

Такими вы звезд не видели: Гудков, Шнуров и Земфира до того, как стали знаменитыми

Будущие артисты и их последний день в школе: как учились и к чему стремились
Ирина ВИКТОРОВА
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Павел Прилучный. Фото: Михаил ФРОЛОВ/Личный архивПавел Прилучный. Фото: Михаил ФРОЛОВ/Личный архив
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Вчера прозвенел последний звонок для выпускников школ. В этом году он был необычным – со школой прощались на удаленке. Вспоминаем стандартные последние звонки наших знаменитостей – на фото с трудом можно узнать нынешних любимцев публики. И рассказываем, как учились звезды.

Павел Прилучный

Актер окончил школу в 2003 году, в городе Бердск, что в Новосибирской области. Родители потрудились, чтобы отвлечь своего Павлика от компаний и дурного влияния улицы: Прилучный был загружен – посещал секцию бокса, хоровое пение, музыкалку, плясал в хореографическом ансамбле.

А вот учиться Паша не горел желанием, как-то в интервью рассказал: «Я даже физкультуру не переваривал. Приходил на занятия и дрался. Во всех маленьких городах есть правило: если ты сразу себя не поставишь и не будешь каждый день доказывать свою силу, тебя запинают и забьют. Единственное, что я умел тогда делать - драться, танцевать и петь. В 14 лет я стал кандидатом в мастера спорта по боксу. У меня было десять сотрясений мозга, когда стало портиться зрение, я ушел с ринга. А танцами занимался лет до шестнадцати».

Папа Прилучного умер, когда парню было всего 13 лет. Поэтому он окончил старшие классы экстерном – решил подрабатывать, чтобы помогать семье. А после школы поступил в Новосибирское театральное училище.

Сергей Лазарев и Екатерина Волкова Фото: СОЦСЕТИ

Сергей Лазарев и Екатерина ВолковаФото: СОЦСЕТИ

Сергей Лазарев и Екатерина Волкова

Актриса сериала «Воронины» Екатерина Волкова и музыкант Сергей Лазарев учились в параллельных классах. Снимок с последнего звонка Волкова подписала так: «1999 год. Последний звонок. Уже тогда знала, что Лазарев выбьется в люди!» Волкова и Лазарев вместе играли в КВН – у них была своя «банда». Сейчас в школе №1061 есть мини-музей популярного музыканта.

Земфира Рамазанова Фото: Личный архив

Земфира РамазановаФото: Личный архив

Земфира Рамазанова

Последний звонок у Земфиры прозвенел в 1993 году. В школе будущую звезду звали Рамазан-партизан. Земфира стриглась коротко, и любила носить свитера и брюки. Итоговые оценки отличные – всего пару четверок в аттестате. Рамазанова, прощаясь со школой, посвятила любимой «классной» песню, а учительница не сдержала эмоций: сняла кольцо и подарила Земфире. После выпускного девушка поступила в Уфимское училище искусств.

Сергей Шнуров Фото: instagram.com

Сергей ШнуровФото: instagram.com

Сергей Шнуров

Сергей Шнуров окончил школу в 1989 году. В школьные годы ходил в музыкалку, учился прилично. В младшей школе был очень прилежен и мечтал, когда вырастет стать дипломатом. Объяснение было детским, но понятным всем в те времена: дипломат поедет за границу, а там купит сколько захочет жвачек. И в выпускных классах был прилежным человеком – бунтарский дух выдавала прическа.

Лариса Гузеева. Фото: Максим ЛИ/Личный архив

Лариса Гузеева. Фото: Максим ЛИ/Личный архив

Лариса Гузеева

Лариса Гузеева окончила сельскую школу в Оренбургской области в 1975 году. Мама Ларисы в этой школе вела историю, поэтому проделки дочери доставляли ей немало хлопот. Лариса могла прийти на занятия в мини-юбке или накрашенной, или урок не выучить. Лариса Гузеева вспоминала чудесные школьные годы: «Мама периодически просила: «Дочь пожалей меня! Не могу в учительскую зайти - только порог перешагиваю, а мне со всех сторон: «А ваша Лариса…» При этом добавляла: «Когда ты закончишь школу, я буду самой счастливой учительницей на свете». На последнем звонке мама подарила Ларисе букет со словами: «Слава тебе Господи!»

Александр Гудков Фото: СОЦСЕТИ

Александр ГудковФото: СОЦСЕТИ

Александр Гудков

Шоумен окончил школу в 1999 году. «Я был круглым отличником!» - гордится Гудков. Александр после школы мечтал стать стоматологом: но попытка поступать на врача провалилась - не прошёл по конкурсу. Поэтому поступил на факультет «Материаловедения» в МАТИ. И тут в жизни Гудкова появился КВН, который и изменил всю его жизнь.

Гоша Куценко Фото: Личный архив

Гоша КуценкоФото: Личный архив

Гоша Куценко

Окончил школу в 1983 году. Последний звонок Куценко вспоминает с ностальгией: «А и у нас был бал когда-то выпускной! Звенел звонок Последний про меня! Эх, взять бы ключи, эдак, разводной и «развести» на «вспять» бы Время!»

ИСТОЧНИК KP.RU

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