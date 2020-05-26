Как оспорить штраф за нарушение режима самоизоляции в Москве: пошаговая инструкция от мэрии
Приложение «Социальный мониторинг», камеры на дорогах и сотрудники полиции фиксируют нарушителей самоизоляции. Но сами же нарушители не всегда согласны. Рассказываем, как оспорить штраф за нарушение режима самоизоляции в Москве - публикуем пошаговую инструкцию от мэрии.
Напомним, что полной амнистии по штрафам через приложение «Социальный мониторинг» не будет.
- Жалобу можно направить в Главконтроль Москвы, Московскую автодорожную инспекцию или районный суд. Для каждой ситуации необходим определенный набор документов, - сказали в мэрии Москвы.
На сайте mos.ru появилась кнопка «Обжаловать штраф». На специальной странице собрали полезную информацию: за что могут выписать штраф, какие документы понадобятся для обжалования и куда нужно обратиться. Там же есть образец письма для обжалования штрафа.
За что штрафуют: поездки без пропуска, проезд в общественном транспорте и нахождение в магазине без маски, нарушение условий карантина (для пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», контактировавших с ними и тех, кому поставили диагноз «ОРВИ»), несоблюдение социальной дистанции в общественном месте.
Как обжаловать штраф:
- за нарушение режима самоизоляции (в том числе зафиксированное с помощью мобильного приложения «Социальный мониторинг») – нужно обратиться в Главное контрольное управление города Москвы.
- за езду на автомобиле без цифрового пропуска - обращаться в Московскую автодорожную инспекцию,
- остальные нарушения - в районный суд или соответствующий орган исполнительной власти. Сделать это можно по почте или через портал mos.ru.
Какие могут понадобиться документы (в зависимости от ситуации):
1. Паспорт.
2. Постановление/согласие врача.
3. Постановление о вынесении штрафа (при наличии) или его дата и номер / скриншот начисления по УИН.
4. Подтверждающие документы (обращения в ДИТ, скриншоты экрана, переписка).
5. Подтверждающие документы (например, справка с работы).
6. Подтверждающие документы (больничный лист, справка из больницы, запись к врачу).
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»