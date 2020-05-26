Дело было в 80-х: В Лондоне под книжным магазином нашли 39 человеческих черепов

Лондон знаменит своими преступлениями, и каким бы предусмотрительным не был преступник, о его похождениях обязательно становится известно, пусть даже через много лет.

В Лондоне во время строительных работ и рытья котлованов под новые здания довольно часто выкапывают человеческие черепа и кости. Ничего удивительного, очередная чумная яма, в которую сбрасывали тела умерших от эпидемии жителей города. Но далеко не каждый день находят лишь одни черепа. И не один или два, а сразу 39!

Эта история произошла 35 лет назад, в 1985 году, когда строители, перестраивавшие здание Лондонской картинной галереи Гилдхолл, неожиданно наткнулись на нечто удивительное. Работникам открылись остатки настоящего римского амфитеатра. Позднее археологи дали ему название - Лондиниум (стадион (stadium), построенный в Лондоне почти 2 тысячи лет назад).

ЛОНДИНИУМ

Лондонский амфитеатр был уменьшенной копией римского Колизея, где проходили гладиаторские бои, сражения с дикими животными. И все на потеху публике и аристократии. Видимо, и на Туманном Альбионе, куда добрались римские легионеры, в свое время были популярны эти кровавые развлечения.

От лондонского Колизея практически ничего не осталось. Но благодаря совместной работе дизайнеров, художников, историков и археологов, по периметру каменного фундамента были установлены специальные дисплеи, на которых выводились зрительские ряды и силуэты участников сражений.

Амфитеатр изначально был деревянным и имел земляное основание, его построили примерно в 70 году нашей эры. В 120 году его было решено укрепить и возвести из камня.

Как полагают археологи, здесь проводились религиозные празднества, бои с хищными животными, публичные казни, а иногда и гладиаторские бои. Правда, до сих пор историки не уверены, что на арене Лондиниума проходили кровавые схватки. Никаких исторических подтверждений этому не сохранилось. Но тогда откуда взялись 39 человеческих черепов?

СОБАЧЬИ ЗУБЫ

Археологи обнаружили страшную находку в 1988 году неподалеку от лондонского Колизея, под фундаментом книжного магазина, и что важно, внутри древних городских стен. Римский закон запрещал хоронить умерших внутри города. Поэтому возник вполне закономерный вопрос: откуда взялось такое огромное число хорошо сохранившихся человеческих черепов?

В 2012 году останки исследовала доктор Ребекка Редферн из Лондонского центра биоархеологии. Она установила, что все черепа принадлежали мужчинам, а 36 из них довольно молодым - в возрасте от 18 до 35 лет.

Черепа были брошены в ров или яму рядом с притоком Темзы рекой Уолбрук (сейчас она заключена в подземную трубу и протекал под Лондоном) между I и III веками нашей эры. Специалисты обнаружили на черепах следы от многочисленных травм, полученных этими людьми еще при жизни. На одном черепе ученые нашли даже следы от зубов собак. У некоторых черепов были сломаны и выбиты зубы. Видимо, на долю этих людей выпала тяжелая жизнь, а смерть оказалась мучительна.

Большинство черепов были пробиты тупым предметом, а вот пять - острым (возможно, это следы от мечей римских солдат или клинков гладиаторов).

ТРИ ВЕРСИИ

Кем же были эти люди?

- Мы не можем знать наверняка, но кажется наиболее вероятным, что эти черепа принадлежали гладиаторам, которые умерли после кровавых поединков на сцене римского амфитеатра, - говорит Ребекка Редферн. - Тот факт, что у большинства черепов имелись тяжелые травмы головы и они принадлежали молодым мужчинам, указывает на то, что это могли быть именно гладиаторы. Вполне возможно, что кто-то из римской знати заплатил, чтобы эти 39 гладиаторов встретились лицом к лицу на арене и сражались до последней капли крови.

Другая версия, которую высказали историки, говорит о том, что черепа могли принадлежать преступникам. Их могли жестоко казнить, а затем бросить в яму. Такая казнь практиковалась в разных уголках Римской империи. Злодеев сжигали заживо, обезглавливали, вешали, распинали, а их останки сбрасывались в ямы или рвы. Возможно, и здесь археологи столкнулись с бандитами.

Еще одна версия - это были противники и враги Римской империи, которых отслеживали и обезглавливали. А после этого римские солдаты выставляли отрубленные головы на всеобщее обозрение в качестве устрашения. Возможно, эти погибшие мужчины относились к мятежным британским племенам, которые нападали на римские армии. Но их постигла страшная гибель: обезглавливание, а затем сброшены в ров.