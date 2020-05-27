2020-05-26T20:14:30+03:00
История современности

Разнесенные ветром

О боевых журналистах «Комсомолки» Лилии Кара-Стояновой и Александре Слепянове, отдавших жизнь за Родину
Леонид РЕПИНобозреватель отдела специальных корреспондентов
Поделиться:
После гибели мужа, Александра Слепянова, Лилия добилась разрешения отправиться военкором в партизанский отряд.После гибели мужа, Александра Слепянова, Лилия добилась разрешения отправиться военкором в партизанский отряд.
Изменить размер текста:

В предвоенной «Комсомолке» студенческий отдел слыл самым шумным - дверь всегда была открыта для всех, и жизнерадостные голоса выплескивались в знаменитый коридор 6-го этажа.

Конечно, Саша Слепянов тоже частенько заглядывал в веселый отдел. И, если честно, вовсе не ради того, чтобы на бегу перехватить чайку. Ему хотелось увидеть эту маленькую, удивительно ладненькую чернявую большеглазую девушку с внимательным взглядом и необъяснимо притягательной ямочкой на подбородке...

Лиля родилась в Болгарии, в семье профессиональных революционеров, как тогда говорили. Отца расстреляли после восстания, маму тоже приговорили к смерти, но, поскольку она ждала ребенка, казнь заменили на длительный срок заключения. Маленькая Лиля 9 месяцев провела с мамой за решеткой. В 1926 году их освободили и организовали выезд в СССР, страну, созидающую социализм. Лиля и маленький братец попали в детдом, что стало с мамой, она не рассказывала. А дальше как в сказке. Редкостно милую девочку взял в свою семью Емельян Ярославский, один из организаторов Октябрьского восстания 1917 года в Москве. Он был членом редколлегии «Правды» и позднее помог Лиле попасть в «Комсомолку». И все пошло замечательно, потому что она самозабвенно любила газету, и все вокруг ответно любили ее.

Саша Слепянов уже перед самой войной появился в газете. Высок, хорошо сложен, симпатичен и жутко обаятелен - девушки на него обращали внимание. К тому времени он успел поработать литсотрудником газеты «Постройка», но его как-то больше тянуло к руководящей работе, и вскоре, недолго проработав в «Комсомолке», но уже связав свою жизнь с Лилей, он ушел замом редактора в журнал «Комсомольский работник». Здесь его застала война.

В первый же день Слепянов явился в военкомат добровольцем, но не прошел по здоровью. Однако все равно пробился - попал в московское ополчение. В первом же бою Александра ранили в голову, после госпиталя вернулся на фронт, был назначен политруком, а потом редактором дивизионной газеты. С «Комсомолкой» связи, однако, не терял - успевал черкнуть пару строк товарищам, передал несколько заметок.

А потом попал в окружение. В июле 1942-го при попытке прорваться к своим Слепянов пропал без вести.

Говорили, что они в начале разлуки еще как-то умудрялись писать письма друг другу...

Говорили, что они в начале разлуки еще как-то умудрялись писать письма друг другу...

Лиля, узнав о гибели любимого, в ноябре 1942-го ушла на фронт с удостоверением военного спецкора «Комсомольской правды». А через три месяца в редакцию пришла радиограмма, в которой сообщалось, что Лиля Кара-Cтоянова геройски погибла в бою… Посмертно ее наградили орденом Отечественной войны II степени.

Говорили, что они в начале разлуки еще как-то умудрялись писать письма друг другу...

Их разнес, разделил огневой ветер войны, но они все равно остались вместе: их имена и имена других журналистов «Комсомолки», погибших в Великую Отечественную, выплавлены на стеле в нашей редакции, у подножия которой отлитые в бронзе штык и перо, и всегда - в гильзе от снаряда - живые цветы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Николай Долгушкин, бывший секретарь ЦК ВЛКСМ: «Пионерия - это не просто детская игра. Мы готовили ребят к серьезной взрослой жизни»
Главный учёный секретарь Президиума Российской академии наук вспомнил свое пионерское детство и комсомольскую юность в компании с нашим обозревателем Александром Гамовым
Предательство генерала Андрея Власова: Почему любимец Сталина встал под знамена Гитлера
В майские дни 1945-го бойцы 1-го Украинского фронта на территории только что освобожденной Чехии блокировали машину самого разыскиваемого предателя Родины - генерала Андрея Власова. Зачем 75 лет спустя исторические мародеры пытаются его обелить?
«Насиловали, били розгами и выкачивали кровь из детей»: Узница финского концлагеря готова дать следствию показания о геноциде славян
СК РФ спустя 75 лет возбудил уголовное дело о гибели в карельских лагерях не менее восьми тысяч мирных граждан, в том числе более двух тысяч детей
"Для меня это была вторая Швейцария": как Владимир Ленин в молодости оказался в деревне в Самарской области
После казни старшего сына семья Ульяновых переехала в деревню Алакаевка, мать мечтала отвратить Володю от мыслей о революции, но сделать это не удалось [фотопрогулка по музею]
Владимир Познер о Ленине: Он выдающийся политический деятель, который сумел воспользоваться ситуацией, но совершил катастрофическую ошибку
22 апреля исполняется 150 лет со дня рождения Владимира Ульянова. Ленина. Знаменитый телеведущий рассказал журналисту Радио «КП» Ивану Панкину как он относится к главной фигуре 20-го века
Болезнь чума: что известно об одной из самых страшных эпидемий в истории
Болезнь чума – острое инфекционное заболевание, которое возникло тысячи лет назад, когда от страшных нарывов и поражения внутренних органов до ХХ века умирало от 95 до 100 процентов зараженных, проявляется и в ХХI веке
Новости 24
Военные США и курды попали в засаду террористов в Дейр-эз-Зоре
Трамп анонсировал "мощный" ответ Китаю за действия в отношении Гонконга
Путин проведет совещание по ситуации на рынке труда в России
Медведчук назвал условие для объявления на Украине дефолта
Россия получит вторую партию аппаратов ИВЛ из США
Сезон НХЛ возобновят в формате плей-офф
Экс-глава Чувашии Игнатьев оспорил в Верховном суде свою отставку
Названы сроки действия запрета на групповые посещения музеев
В России на 22,4% подешевело производство бензина
Эксперты назвали сферы, в которых проще всего разбогатеть
Россельхознадзор прокомментировал заражение коронавирусом кошки в России
Россия ждет реакции Грузии на ноту по визиту в биолабораторию Лугара
Путин не сдержал эмоций и бросил ручку на стол во время совещания по пожарам
ВОЗ назвала Америку новым эпицентром коронавируса
Собянин: к работе вернулись свыше 90% предприятий Москвы
Количество безработных россиян в апреле выросло до 4,3 миллиона человек
Михаил Блинкин: сокращение смертности на дорогах России идет хорошими темпами
Правительство включило книгопечатание в список наиболее пострадавших отраслей
МИД: участники Договора по открытому небу пострадают в случае его развала
Испании предсказывают новую волну коронавируса
В Минкомсвязи заявили, что электронный паспорт не должен заменить бумажный
США подтвердили подготовку новых санкций против «Северного потока-2»
В России домашняя кошка заболела коронавирусом
Джоан Роулинг назвала дату выхода новой детской книги
Все страдают, кто не работает в госучреждениях: Лещенко прокомментировал спор Пригожина и Шнурова
Минтранс рекомендовал водителям автобусов чаще менять маски и перчатки