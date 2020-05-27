Коронавирус в Турции, последние новости на 27 мая 2020: общее число заболевших превысило 158 тысяч

Последние новости о коронавирусе в Турции на 27 мая 2020 года таковы: в стране с начала пандемии зафиксировано 158 762 случая заболевания, 4 397 человек скончались, 121 507 человек - вылечились.

В стране уже открыты торговые центры, магазины и заведения общепита, восстановлено сообщение между городами и международное сообщение. Местные жители могут навещать родственников и выходить на прогулки, соблюдая при этом меры безопасности.

Скоро в Турции стартует туристический сезон. Из-за пандемии власти в этом году составили целый список требований к отелям, состоящий из 132 пунктов. Так, отельерам придется изменить расстановку мебели и шезлонгов, чтобы между ними было расстояние минимум в полтора метра. Также на пешеходных дорожках на территории отеля, в фойе и в коридорах должна быть разметка.

Кроме того, всех туристов будут проверять на коронавирус. Если при заселении туриста в отель у него выявят температуру, его отправят в изолятор. Он должен быть создан в каждом отеле и оборудован кроватью и медицинским оборудованием.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Турции на 27 мая 2020 года, накануне за сутки в стране от COVID-19 скончались 27 человек, выявлено 948 новых случаев. Это наименьшие показатели с конца марта.